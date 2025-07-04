Almanya, Ukrayna İçin Patriot Hava Savunma Sistemleri Satın Alacak

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Almanya hükümeti, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesine destek olmak amacıyla ABD ile Patriot hava savunma sistemleri satın almak için görüşmelerde bulunuyor. Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımda ABD'den sonra en büyük ikinci ülke konumunda.

Almanya hükümeti, Ukrayna'ya göndermek üzere Patriot hava savunma sistemleri satın almak için ABD ile görüşmelerde bulunuyor.

ABD'nin Ukrayna'ya bazı silahların sevkiyatını durdurması üzerine Almanya devreye girdi. Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesine yardımcı olmak için Patriot hava savunma sistemleri satın almak üzere ABD ile görüşmelerde bulunduklarını ifade etti. Sözcü Kornelius, "Bu Patriot açığını kapatmanın çeşitli yolları var" dedi. Değerlendirilen seçeneklerden birinin Patriot füze bataryalarının ABD'den satın alınarak Ukrayna'ya gönderilmesi olduğunu belirten Kornelius, "Bu konuda yoğun görüşmelerin yapıldığını teyit edebilirim" ifadelerini kullandı.

Almanya, ABD'den sonra en büyük ikinci

Ukrayna'ya ABD'den sonra en çok askeri yardımda bulunan ikinci ülke konumundaki Almanya, Donald Trump yönetiminde ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin sorgulanmasının ardından Kiev'e destek sağlama konusunda daha fazla liderlik rolü üstlenmeye çalışıyor. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Almanya, önümüzdeki yıllara yönelik fonlar da dahil olmak üzere Ukrayna'ya toplam 38 milyar euro (43 milyar dolar) değerinde askeri yardım ayırdı.

ABD'nin Ukrayna'ya 30 Patriot hava savunma füzesi de dahil olmak üzere bazı kritik öneme sahip silahların sevkiyatını, ABD ordusunun stoklarının azalması nedeniyle durdurduğu belirtilmişti. Ukrayna, bu durumun savunma kabiliyetini zayıflatacağı uyarısında bulunmuştu. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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