Almanya: Türkiye, ABD ve Ukrayna Arasındaki Müzakerelerde Önemli Rol Oynuyor

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "(ABD'nin Ukrayna planı) Şu anda müzakereler yürütülüyor. Önce ABD ile Ukrayna arasında ikili olarak, ardından önümüzdeki hafta Rusya ile de yürütülecek. Bunu da memnuniyetle karşılıyoruz ve bu bağlamda Türkiye önemli bir arabulucu rolü üstleniyor" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika