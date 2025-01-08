Almanya, Suriye Yaptırımlarının Hafifletilmesi İçin AB'ye Baskı Yapıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Almanya'nın Suriye'ye Esad döneminde getirilen yaptırımların hafifletilmesi ve Suriye halkına yardım edilmesi konusunda Avrupa Birliği'nde yürütülen görüşmelere öncülük ettiğini belirtti.

Reuters haber ajansının haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletmesi için Almanya'nın baskı yaptığını dile getirdi. Kaynaklardan biri, "Suriye'ye belirli sektörlerde yaptırımların hafifletilmesinin yollarını aktif olarak tartışıyoruz" dedi.

Alman yetkililer, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine niyetini, ilk olarak Aralık ayında AB'ye gönderdiği belgelerde dile getirmişti.

İngiliz Financial Times gazetesi, belgelerde AB'nin azınlık ve kadın haklarının korunması, silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin taahhütlerin yerine getirilmesi gibi sosyal konularda ilerleme sağlanması karşılığında Şam'a yönelik kısıtlamaların kademeli olarak nasıl hafifletilebileceğinin ana hatlarıyla belirtildiğini aktarmıştı. AB görüşmelerine yakın bir kaynak, AB'nin ABD gibi yaptırımların hafifletilmesini geçici hale getirebileceğini ve gerektiğinde geri çekilebileceğini ifade etmişti.

Yaptırımların kaldırılması için AB ülkelerinin oy birliği gerekiyor.

ABD yaptırımları hafifletmişti

Öte yandan, Esad'ın 2011 yılında demokrasi yanlısı protestoculara yönelik sert müdahalesinin iç savaşa dönüşmesinin ardından AB, ABD, İngiltere ve diğer hükümetler Suriye'ye sert yaptırımlar uygulamıştı. Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından göreve gelen yeni Suriye yönetimi, savaşın sonra ermesinin ardından ekonominin yeniden canlanması için ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunmuştu. ABD, Suriye'deki elektrik kesintilerini gidermek, insani yardım akışını kolaylaştırmak ve kişisel para transferlerine izin vermek amacıyla bazı kuruluşlarla yapılan işlemler için yaptırımlara 6 aylık muafiyet getirmişti. - BERLİN