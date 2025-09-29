Almanya Savunma Bakanı Pistorius: "Rusya giderek daha fazla saldırganlaşıyor"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Polonya'da başlayan Varşova Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın hava sahası ihlallerine değinerek, "Bu eylemler bize bir kez daha gösterdi ki Rusya giderek daha fazla saldırganlaşıyor. NATO müttefiklerini giderek artan sıklıkta ve yoğunlukta test ediyor" dedi.

Polonya'da düzenlenen Varşova Güvenlik Forumu gerçekleştirilen oturumlarla devam ediyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistoruis, Varşova Güvenlik Forumu'nun ilk gününde yaptığı konuşmada, Rusya'nın son iki haftadır insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları ile Polonya ve Estonya hava sahasını ihlal ettiğini hatırlatarak, "Bu kabul edilemez bir durumdur. Bu, uluslararası hukukun ihlalidir ve zaten gerginliğin tırmandığı bir dönemde sorumsuzca bir provokasyondur ve bu nedenle çok tehlikeli yanlış anlamalara yol açabilir. Bu eylemler bize bir kez daha gösterdi ki Rusya giderek daha fazla saldırganlaşıyor. NATO müttefiklerini giderek artan sıklıkta ve yoğunlukta test ediyor. Avrupa'nın güvenliğini ve Avrupa ülkelerinin toprak bütünlüğünü kasıtlı olarak zayıflatmaya çalışıyor. NATO üye ülkelerini provoke etmeye çalışıyor. İttifakımızdaki zayıflıkları ortaya çıkarmak istiyor" dedi.

"Ukrayna'nın hikayesi, acımasız bir saldırgana karşı egemenliğini savunmaya kararlı bir ulusun hikayesidir"

Alman Bakan Pistorius, Rusya Ukrayna savaşına da değinerek, "Ukrayna'nın hikayesi, acımasız bir saldırgana karşı varlığını savunan bir halkın, kimliğini, bağımsızlığını ve egemenliğini savunmaya kararlı bir ulusun hikayesidir. Aynı zamanda, Avrupa'da özgürlük ve güvenlik için kurallara dayalı uluslararası bir düzen için verilen mücadelenin, bizim özgürlük ve güvenliğimiz için verilen mücadelenin hikayesidir" ifadelerini kullandı.

Avrupalıların Ukrayna ile dayanışmadan vazgeçmemeleri çağrısında bulunan Boris Pistorius, "Siyasi, mali ve elbette en önemlisi askeri desteğimizi sürdürmeliyiz. Almanya kararlılığını ve taahhüdünü sürdürüyor. Şu anda Ukrayna'nın en büyük destekçisiyiz. Ukrayna'yı ve cesur mücadelesini desteklemek için yılda yaklaşık 9 milyar avro harcıyoruz. Almanya 3 adet Patriot sistemi teslim etti. Bu yılın sonuna kadar Norveçli ortaklarımızın desteğiyle iki adet daha gelişmiş Patriot sistemi sağlayacağız. Hepimiz Ukrayna'ya daha sürdürülebilir destek sağlamalıyız. Daha dirençli ve daha güçlü bir destek sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

"Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını eşi görülmemiş bir vahşet düzeyine çıkardı"

Rusya Ukrayna savaşının sona erdirilmesine dönük diplomatik çabalarda ilerleme sağlanamadığını vurgulayan Almanya Savunma Bakanı Pistorius, "Rusya Ukrayna'ya karşı savaşını sürdürüyor ve Ukrayna'ya yönelik saldırılarını eşi görülmemiş bir vahşet düzeyine çıkardı. Tüm bunlar Vladimir Putin'in ateşi söndürmek istemediğini ve Ukrayna için barış istemediğini gösteriyor. Bu nedenle bugün, Ukrayna'yı güçlendirmeye ve savunmasını sağlamaya odaklanmalıyız. Şu anda en güçlü güvenlik garantisi, dünya standartlarında ekipman, yeterli kaynaklar ve Ukrayna silahlı kuvvetleri için kapsamlı eğitim olacaktır" dedi.

"Rus savaş uçakları ve pilotları NATO savaş uçaklarına tepki vermediler"

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, konuşmasının ardından Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius'ın katıldığı açık oturuma da katıldı.

Rusya'nın insansız hava araçları(İHA) ile hava sahası ihlal ettiği Estonya Savunma Bakanı Pevkur oturumda yaptığı konuşmada, "Bu bir şok değildi. Ancak yine de bu eşi görülmemiş bir durumdu ve 12 dakika sürdü. Birçok kişi bunun bir bildirim hatası ya da başka bir şey olduğunu tahmin etse de gerçekte Rus savaş uçakları ve pilotları NATO savaş uçaklarına tepki vermediler. Nerede olduklarını çok iyi biliyorlardı. NATO hava sahasında olduklarını çok iyi biliyorlardı ve oradan ayrılmak için hiçbir şey yapmadılar" diye konuştu.

Polonya'nın hava sahasının ihlalinde NATO gücü kapsamında F-35'leri ile Rus dronlarına karşı koyan Hollanda'nın Savunma Bakanı Brekelmans ise müdahaleyi tarihi bir olay olarak nitelendirdi ancak insansız hava araçlarının ortadan kaldırılmasının en verimli yolu olmadığının altını çizdi. Brekelmans, Avrupa'nın doğu kanadı için insansız hava araçlarını önleme sistemlerine yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"Ukrayna'dan Avrupa'ya yardım etmesini istememiz gerekiyor"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius ise "Rus provokasyonunun Avrupa savunma kapasitelerinin test edildiğini ve bunun arttığını çok açık bir şekilde görüyoruz ve bu konuda net bir şekilde tepki vermemiz gerekiyor. Bu, insansız hava araçlarını tespit etme ve imha etme yeteneklerimizin geliştirilmesi gerektiğini de gösteriyor. Bu nedenle Ukrayna'dan çok şey öğrenebiliriz ve kesinlikle bu duvarı inşa etmeliyiz" diye konuştu.

Andrius Kubilius, "Şimdiye kadar Ukrayna'ya nasıl yardım etmemiz gerektiğini ve Ukrayna'ya yardımımızı artırmamız gerektiğini konuşuyorduk, ama şimdi Ukrayna'dan da bize yardım etmesini istememiz gerekiyor, çünkü bu provokasyonların daha da artacağını tahmin edebiliyorum ve bu yüzden savunma hazırlığımızı artırmamız gerekiyor ve bunu yakında konsey yol haritasına yansıtmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - VARŞOVA