Almanya Savunma Bakanı: İsveç'in NATO üyesi olması önemli

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İsveç'in bir an önce NATO üyesi olmasının önem taşıdığını söyledi. Pistorius, Polonya'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu ve NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İsveç'in bir an önce NATO üyesi olmasının önem taşıdığını söyledi.

Pistorius, Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile Polonya'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Alman Savunma Bakanı, " Ukrayna'ya verilen desteğin yanı sıra içinde bulunduğumuz yeni durum, güvenlik durumuna baktığımızda bizi yeniden caydırıcılık ve savunma kabiliyeti hakkında konuşmaya zorluyor. Burada İsveç'in bir an önce NATO üyesi olması ve Türkiye'nin direnişinden vazgeçmesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

Pistorius, NATO'nun bölgesel savunma planları göz önünde bulundurulduğunda ittifakın doğu kanadının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Polonya'ya Leopard 2 ana muharebe tankları için bakım onarım merkezinin inşası ve işletilmesi konusunda hızlı ilerleme kaydedilmesi çağrısında bulunan Pistorius, bu konudaki görüşmelerin mümkünse gelecek 10 günde sonuçlandırılması gerektiğini belirtti.

Pistorius, "Bakım onarım merkezi, Ukrayna'ya yönelik sürdürülebilir desteğin bir parçasıdır." dedi.

"En azından yıl sonuna kadar Polonya topraklarında kalmasını istiyoruz"

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, ülkesinde geçici olarak konuşlandırılan Alman Patriot hava savunma sistemlerinin hizmet süresinin uzatılmasını umduğunu dile getirdi.

Rus nükleer silahlarının ve Wagner paralı asker gücünün, Polonya'ya komşu Belarus'a transfer edilmesiyle ülkesine yönelik tehdidin arttığına dikkati çeken Blaszczak, "Patriot sistemlerinin en azından yıl sonuna kadar Polonya topraklarında kalmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya ile Polonya, bakım onarım merkezinin mayısta çalışmaya başlaması konusunda anlaşmaya varmış ancak bu gerçekleştirilememişti.

Merkezin faaliyete geçmesi halinde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşta kullandığı Almanya ve Polonya menşeli Leopard tanklarının onarılması planlanıyor.