Almanya, Polonya ve Slovakya'ya yerleştirdiği patriot savunma sistemlerini geri çekiyor

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Polonya ve Slovakya'ya yerleştirdiği patriot füze savunma sistemlerini geri çekme kararı aldı.

Almanya Savunma Bakanlığı, Polonya ve Slovakya'ya yerleştirdiği patriot füze savunma sistemlerini geri çekme kararı aldı. Berlin'in sınırlı askeri kaynakları en iyi şekilde kullanmak adına böyle bir karar aldığı bildirilirken, Polonya'nın güneydoğusundaki Lublin Voyvodalığı'na yerleştirilen iki patriot savunma bataryasının haziran sonu itibarıyla geri çekileceği kaydedildi. Slovakya'da bulunan patriot savunma sisteminin ise 2023 sonu itibarıyla geri çekilmesi kararlaştırıldı.

Almanya, Ukrayna'da savaşın başlamasının hemen ardından Mart 2022'de NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek adına Slovakya'ya patriot füze savunma sistemi göndermişti. Berlin, 15 Kasım 2022 tarihinde Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyüne düşen füze sonucu 2 Polonya vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından Polonya hükümetine patriot savunma sistemi göndermeyi önermişti. Önerinin Polonya tarafından kabul görmesinin ardından patriotlar geçtiğimiz ocak ayında Polonya'ya konuşlandırılmıştı. - VARŞOVA