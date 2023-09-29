Almanya, Polonya ve Çekya'nın insan kaçakçılığıyla mücadele etmek için ortak birim oluşturma konusunda anlaştığı bildirildi. Bu birim Europol'ün 'EMPACT' operasyonları kapsamında hareket edecek ve sınırlarda devriye gezecek.

Almanya, Polonya ve Çekya ile İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele İçin Ortak Birim Oluşturacak

Almanya'nın, Polonya ve Çekya ile insan kaçakçılığıyla mücadele için ortak birim oluşturacağı bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Nancy Faeser'in, Çekyalı mevkidaşı Vit Rakusan ve Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile insan kaçakçılığı suçlarıyla mücadele etmek için ortak birim oluşturma konusunda anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu birimin Europol'ün "EMPACT" operasyonları kapsamında hareket edeceği ifade edildi.

Federal Polisin, etkili şekilde insan kaçakçılarıyla mücadele etmek ve ülkeye izinsiz girişleri tespit etmek amacıyla Çekya ve Polonya sınır polisiyle söz konusu ülkelerin topraklarında devriye gezeceği aktarılan açıklamada, Rakusan'ın bu konuda geçen hafta sonu onay verdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Polonya İçişleri Bakanı Kaminski ile Faeser'in dün yaptıkları görüşmede, zaten yapılan bu polis devriyelerin artırılması konusunda anlaştığı kaydedildi.

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, Çekya ve Polonya'ya söz konusu işbirliği için teşekkür ederek "Biz, insanların içinde bulunduğu zor durumu istismar ederek yüksek kar elde eden ve insanların hayatını tehlikeye atacak bir şekilde sınırlardan geçiren çeteleri çökertmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.