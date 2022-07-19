Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı ALMANYA'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. ALMANYA'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika Dışişleri Bakanlığı Almanya Ankara Politika Haberler

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