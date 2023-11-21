Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı: Müslümanlar ötekileştirilmemeli

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, Müslümanların ötekileştirilmemesi gerektiğini belirterek, huzursuzluk yaşadıklarını ve açıkça konuşmaktan korktuklarını söyledi. Mazyek, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen İslam Konferansı'na davet edilmediklerini de ifade etti.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek, "antisemitizmle mücadele" kapsamında Müslümanların ötekileştirilmemesi gerektiğini belirterek, "Ülkemizdeki pek çok Müslüman huzursuz, açıkça konuşmaktan korkuyor, tartışmaktan korkuyorlar." dedi.

Mazyek, "RBB24 info" radyosuna yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından bugün Berlin'de düzenlenen "İslam Konferansı" toplantısına davet edilmediklerini söyledi.

Davet edilmemelerinin nedenini bilmediğini ifade eden Mazyek, konseylerinin antisemitizmle mücadele ettiğini vurgulayarak, "Sosyal bütünleşmeye ihtiyacımız var. Çok net bir dayanışmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Mayzek, antisemitizmle mücadele kapsamında Müslümanların ötekileştirilmemesi gerektiğini belirterek, "Ülkemizdeki pek çok Müslüman huzursuz, açıkça konuşmaktan korkuyor, tartışmaktan korkuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansın gündeminde antisemitizm ve "Müslüman düşmanlığı" ile mücadele yer alıyor.