Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı İsrail'i savaş suçuyla suçladı

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçunu kınadı ve savaşın terörle mücadele için bir çözüm olmadığını belirtti. Ayrıca, Almanya'daki Müslümanlar hakkındaki antisemitizm suçlamalarına karşı uyarıda bulundu.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı (ZMD) Aiman Mazyek, İsrail'in Gazze'de "savaş suçu" işlediğini ifade etti.

Alman ZDF televizyonuna konuşan Mazyek, "Şu anda Gazze'nin üzerine tarifsiz acıların yağdığını görüyoruz. İsrail'in savaş bombardımanı bizim açımızdan bir savaş suçudur ve savaşın terörle gerçekten mücadele etmek için asla bir cevap olamayacağını bir kez daha göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki Müslümanlar hakkındaki antisemitizm suçlamalarına atıfta bulunan Mazyek, Almanya'daki beş milyon Müslüman'ın tamamını aynı kefeye koyup genelleme yapmamak gerektiğini vurgulayarak, "Abartmamak gerekir, ayrımı iyi yapmalıyız." dedi.

Almanya'daki Müslümanlar arasında antisemitizmin boyutunun sorulması üzerine de Mazyek, "Antisemitizm, özellikle son yıllarda Avrupa ve Almanya'da tekrar tekrar yaşadığımız bir şey. Aşırı sağcılık büyük tehlikelerin nereden geldiğini açıkça ortaya koymuştur. Şu anda, deyim yerindeyse ithal bir antisemitizmle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.