Haberler

Almanya, İsrail'e Silah İhracat Kısıtlamasını Kaldırıyor

Güncelleme:
Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e ağustos ayında getirilen silah ihracatı kısıtlamasının 24 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını açıkladı. Hükümet, gelişen şartlar ışığında silah ihracatını yeniden başlatacak.

Almanya hükümeti Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail'e yönelik skandal bir karar aldı. Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik yoğun saldırıların ve kamuoyu baskısının ardından bu yılın ağustos ayında Başbakan Friedrich Merz tarafından açıklanan İsrail'e yönelik silah ihracatı kısıtlamasının kaldırılacağını duyurdu. Kornelius, "Bazı silahların ihracat uygulamalarına ilişkin 8 Ağustos tarihli duyuru, değişen şartlar ışığında artık geçerliliğini yitirmiştir" dedi. Hükümet Sözcüsü Kornelius, kısıtlama kararının 24 Kasım'da sona ereceğini ve bu tarihten sonra Almanya'dan İsrail'e yönelik silah satışlarının yeniden başlayacağını kaydetti. Hükümet sözcüsü Kornelius, silah ihracatı kısıtlamasının iptalini, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ve son haftalarda istikrara kavuşan ateşkesi gerekçe gösterdi. Kalıcı bir barış sağlama çabalarına ve Gazze Şeridi'nde artan insani yardımlara vurgu yapan Alman sözcü, Alman hükümetinin silah ihracatı taleplerinde vaka bazında inceleme sürecine geri döneceğini ve gelişmelere göre hareket edeceğini vurguladı.

Almanya'dan İsrail'e silah desteği hiç kesilmedi

Başbakan Friedrich Merz, 8 Ağustos'ta İsrail'in operasyonlarını artırma kararının ardından Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek Alman silahlarının İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurmuştu. Ancak hükümetin buna rağmen İsrail'e desteğini sürdürdüğü ortaya çıkmıştı. Almanya Ekonomi Bakanlığı, Alman Meclisi'ndeki muhalefet partilerinden Sol Parti'nin (Die Linke) soru önergesine verdiği cevapta, hükümetin İsrail'e silah ihracatı kararının açıklandığı 8 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında, Alman savunma sanayi üreticilerinin İsrail'e en az 2,46 milyon euro değerinde silah tedarik etmelerine izin verdiğini belirtmişti. Bakanlık ayrıca, savunma sanayi üreticilerinin İsrail'e 1 Ocak - 8 Ağustos 2025 tarihleri arasında yaklaşık 250 milyon euro değerinde silah tedarik etmesine de onay verildiğini açıklamıştı. Almanya Hükümeti, 2023 yılında ise İsrail'e 327 milyon euro değerinde silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti. İsrail saldırılarının başladığı 2023 yılında Almanya'nın İsrail'e yaptığı silah ve askeri malzeme satışları, 2022'ye göre 10 kat artmıştı. - BERLİN

