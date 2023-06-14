Almanya, İsrail'den Arrow-3 hava savunma sistemi alımı için girişimde bulunacak

Almanya Federal Meclis Bütçe Komisyonu, İsrail'den Arrow-3 hava savunma sistemi alımı için hükümetin girişimde bulunmasına onay verdi. İris-T SLM hava savunma sistemi alımı da onaylandı. Sistemlerin maliyeti, Alman hükümetinin savunma harcamaları için ayırdığı fondan karşılanacak.

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) Bütçe Komisyonunun, hükümetin İsrail'den Arrow-3 hava savunma sisteminin alımı için girişimde bulunmasına onay verdiği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığının Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Federal Meclis Bütçe Komisyonu, Iris-T SLM hava savunma sisteminin alımının yanı sıra İsrail'den mühimmatıyla Arrow-3 hava savunma sisteminin temin edilmesi için girişimde bulunmasına izin verdi.

İki sistemin maliyeti, geçen yıl Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan hemen sonra Alman hükümetinin savunma harcamaları için ayırdığı 100 milyar avroluk fondan karşılanacak. Arrow-3'ün yaklaşık 4 milyar avro, Iris-T SLM sisteminin de 1 milyar avroya mal olacağı tahmin ediliyor.

Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack Zimmermann, Almanya'nın hava savunmada yeni döneme girdiğini belirterek, ülkesinin Arrow-3 sistemini alarak gelecekte askeri sorumluluğunu da yerine getireceğini ifade etti.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Arrow-3'ün, Almanya'nın girişimiyle Avrupa hava savunmasının bir parçası olması hedefleniyor.