Almanya ile Kırgızistan Arasında Göç Konusunda Mutabakat Zaptı İmzalandı

Almanya ile Kırgızistan arasında göç konularında kapsamlı işbirliğini ele alan mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, mutabakat zaptını, Almanya adına Göç Anlaşmaları Özel Temsilcisi Dr. Joachim Stamp, Kırgızistan adına ise Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in imzalandığı belirtildi.

Mutabakat zaptı, Kırgızistan'dan "nitelikli işçilere" Almanya'ya geliş yollarının açılmasını ve Almanya'da kalma hakkı bulunmayan Kırgızistan vatandaşlarının ülkelerince geri alınması zorunluluğunu içeriyor.

Alman Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Kırgızistan ile göç konusunda mutabakat zaptı imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Göç anlaşmalarıyla göçü düzenliyor ve yönetiyoruz. Refahımızı sürdürebilmek için acilen vasıflı işçilerin göçüne ihtiyacımız var. Aynı zamanda Almanya'da kalma hakkı olmayan kişilerin geri alınması gerektiği konusunda da bağlayıcı şekilde mutabıkız." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmaya imza atan Özel Temsilci Stamp da "Özbekistan'dan sonra Kırgızistan ile Alman iş gücü piyasasına acilen ihtiyaç duyulan düzenli göç için Orta Asya'daki iki potansiyel ortakla doğru yoldayız. Bundan sadece devletler değil, aynı zamanda çalışkan ve nitelikli gençler de faydalanabilir." ifadelerini kullandı.