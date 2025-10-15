Almanya, İHA'lara 10 Milyar Euro Yatırım Yapacak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, son dönemde Avrupa ülkelerinde artan tehditlere dikkat çekerek ülkesinin önümüzdeki yıllarda saldırı ve savunma amaçlı insansız hava araçları (İHA) için 10 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu. Pistorius, Polonya, Romanya ve Estonya'da Rus İHA'larının yol açtığı tehditlerine ilişkin ise, "Putin sınırlarımızı tehdit ettiğinde kararlı tepki vereceğiz, Polonya'ya devriye uçuşları için Eurofighter'lar göndereceğiz" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Pistroius, son dönemde artan insansız hava araçları (İHA) tehditlerine dikkat çekerek, " Almanya, önümüzdeki yıllarda her türden her irtifadan saldırı ve savunma amaçlı insansız hava araçlarına 10 milyar euro yatırım yapacak" diye konuştu. Polonya, Romanya ve Estonya'da Rus İHA'larının yol açtığı tehditleri hatırlatan Pistorius, "(Rusya Devlet Başkanı) Putin, sınırlarımızı tehdit ettiğinde ister Polonya'da ister Estonya'da ister başka bir yerde olsun kararlı hızlı ve etkili bir şekilde tepki vereceğiz. Gelecekte de böyle olmaya devam edeceğiz. Son haftalarda yaşanan ciddi hava sahası ihlalleri bunu zorunlu kılmıştır" dedi.

Almanya, Polonya'ya savaş uçağı konuşlandıracak

Pistorius, " Polonya'daki Malbork hava üssüne devriye uçuşları için Eurofighter'lar göndereceğiz. Böylelikle ittifakın (NATO'nun) doğu sınırında daha aktif daha görünür ve daha somut bir şekilde varlığımızı hissettireceğiz. Devriye görevleriyle doğu kanadının korunmasına katkıda bulunacağız" ifadelerini kullandı. Pistorius, Polonya'da konuşlandıracak Eurofighter savaş uçaklarının sayısına ilişkin detay vermedi.

Avrupa ve NATO'nun doğu kanadında İHA tehditleri

Avrupa'nın tehdit unsurları arasında üst sıraya yerleşen insansız hava araçları tehdidi, ilk olarak Eylül ayında Rusya'ya ait olduğu belirtilen İHA'ların Polonya hava sahasını ihlal etmesiyle ortaya çıkmıştı. Almanya bunun üzerine ülkenin kuzeyindeki Rostock-Laage Hava üssünde bulunan ve NATO'nun doğu kanadının savunmasında görev alan Eurofighter savaş uçaklarının sayısını 2'den 4'e çıkarmıştı. Söz konusu uçaklar tehdit durumunda Almanya'dan havalanıp Polonya hava sahasında görev alıyordu. Pistorius'un Brüksel'de Almanya'nın sayısı açıklanmayan Eurofighter savaş uçaklarını Polonya'ya konuşlandıracağının açıklamasıyla NATO ve Avrupa'nın doğu kanadının savunmasında yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

Rusya'ya ait olduğu belirtilen insansız hava araçları Polonya'dan sonra Romanya ve Estonya'da da görülmüş bunun üzerine NATO ile Rusya arasında yeni bir gerilim konusu ortaya çıkmıştı. - BRÜKSEL