Almanya İçişleri Bakanı Türkiye ile Göç İşbirliği Çağrısı Yaptı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ile göç konusunda daha yakın işbirliği yapılması gerektiğini belirterek, AB-Türkiye göç anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini söyledi. Faeser, Polonya ve Çekya sınırlarında sabit sınır kontrolleri yapılması önerisinde bulundu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, göç konusunda Türkiye ile daha yakın işbirliği çağrısında bulundu.

Faeser, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, göç konusunda Türkiye ile daha yakın işbirliği yapılmasını isteyerek, "Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göç konusundaki mevcut anlaşmanın güncellenmesi önemli. İhtiyaç duyulan şey bu. Şu anda AB'nin Türkiye ile yaptığı anlaşma yeterince iyi işlemiyor." ifadesini kullandı.

Yasa dışı göçü engellemek için Polonya ve Çekya sınırlarında sabit sınır kontrolleri yapabileceklerine işaret eden Faeser, "Bu tür ek kontroller, sınır bölgelerini gözetleyen görevlilerle uyum içinde olmalıdır." dedi.

Faeser, bu amaçla güvenlik güçlerinin, Polonya ve Çekya sınırlarındaki varlığının güçlendirildiğini vurgulayarak, yine de sabit sınır kontrolleri sağlanır sağlanmaz sığınmacıların gelmekten vazgeçeceklerinin düşünülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Alman polislerini, Çekya topraklarında konuşlandırmak isteyen İçişleri Bakanı Faeser, bu konuda İsviçre ile işbirliğine atıfta bulunarak, İsviçre polis güçleriyle yakın koordinasyon içinde Alman polisinin, İsviçre topraklarında kontroller yapmasına ve izinsiz girişleri önlemesine izin verildiğini kaydetti.