Almanya İçişleri Bakanı Filistin Yanlısı Gösterilerde Polise Yönelik Şiddeti Kınadı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Berlin'deki Filistin yanlısı gösterilerde "polise yönelik şiddeti" kınadı.

Faeser, Brüksel'deki AB İçişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Dün gece Berlin sokaklarında yaşananları bir kez daha kesin bir dille kınamak istiyorum. Yüksek derecede toplanma özgürlüğüne sahibiz ve insanların sokaklarda gösteri yapması da güzel şeydir, ancak güzel olmayan şey şiddet kullanımıdır, özellikle de polis memurlarına karşı. Bu nedenle dün gece polis memurlarına yönelik saldırıları şiddetle kınıyorum. Biz şiddetin hiçbir türünü kabul etmiyoruz." dedi.

Nancy Faeser, AB Komisyonu toplantısında tehlikeli kişilerin ve suçluların ülkelerine geri gönderilmesi konusunu da görüşeceklerini aktardı.

AB toplantısında görüşülecek esas zor konunun "internet" olduğunu ifade eden Faeser, "Orada çok fazla nefret, radikalleşme görüyoruz. İddialara göre Brüksel'deki fail de internette radikalleşmiş, şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla ve bu da odaklanmak istediğimiz bir şey. Eğer bu nefreti internette erkenden fark edebilirseniz, onları birbirinden ayırabilirsiniz. Gelecek birkaç hafta ve ayın konusu bu olacak." diye konuştu.

Polis sözcüsü, dünkü gösterilerde 65 polis memurunun yaralandığını ve 174 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.