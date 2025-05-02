Almanya İç İstihbaratından AfD'ye Aşırı Sağcı Sınıflandırması

Almanya iç istihbarat teşkilatı (BfV), Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırdı.

Almanya iç istihbarat birimi Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV), kapsamlı incelemenin ardından bin 100 sayfalık raporunda, şubat ayındaki genel seçimlerde ikinci olan Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırdı. Yapılan açıklamada, "Değerlendirmemizin merkezinde AfD içinde hakim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışı yer alıyor. Bu özgür demokratik düzenle bağdaşmamaktadır. Bu kavram, Almanya'daki nüfusun tüm kesimlerini değersizleştiriyor ve insan onurunu ihlal ediyor. Örneğin AfD, çoğunluğu Müslüman ülkelerden göç eden Alman vatandaşlarını partinin etnik olarak tanımladığı şekliyle Alman halkının eşit üyeleri olarak görmüyor" ifadeleri kullanıldı.

Partinin bireyleri ve grupları "karaladığı ve iftira attığı", "onlara karşı mantıksız korkular ve düşmanlık" oluşturduğu vurgulandı.

Rekor sandalyeye ulaşmıştı

Aşırı sağcı AfD daha önce Almanya'da "aşırılık" şüphesiyle gözlem altına alınmış, istihbarat teşkilatı partiyi sadece popülaritesinin en yüksek olduğu doğudaki 3 eyalette "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırmıştı. AfD, şubat ayında yapılan federal seçimlerde oyların yüzde 20.8'ini alarak ikinci sıraya yerleşmiş, 630 sandalyeli parlamentoda 152 ile rekor düzeyde sandalye kazanmıştı. - BERLİN