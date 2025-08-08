Almanya, Gazze'ye Askeri Teçhizat İhracatını Durdurdu
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planına dair açıklamalarında, Alman hükümetinin Gazze'de kullanılacak askeri teçhizat ihracatına ikinci bir emre kadar izin vermeyeceğini duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika