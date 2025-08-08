Almanya, Gazze'ye Askeri Teçhizat İhracatını Durdurdu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze'yi işgal planını onaylamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Alman hükümeti Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek hiçbir askeri teçhizatın ihracatına ikinci bir emre kadar izin vermeyecek" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika