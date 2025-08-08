Almanya, Gazze'ye Askeri Teçhizat İhracatını Durdurdu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planına dair açıklamalarında, Alman hükümetinin Gazze'de kullanılacak askeri teçhizat ihracatına ikinci bir emre kadar izin vermeyeceğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze'yi işgal planını onaylamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Alman hükümeti Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek hiçbir askeri teçhizatın ihracatına ikinci bir emre kadar izin vermeyecek" ifadelerini kullandı. - BERLİN

