Almanya, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Denetlemek İçin Asker Görevlendiriyor

Almanya, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetleyecek İsrail'in güneyinde konuşlu Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinde (CMCC) biri tuğgeneral 2'si kurmay subay 3 askerin görevlendirdiğini duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının resmen hayata geçmesinin ardından 20 maddelik plan kapsamında ateşkesi takip etmek ve istikrarı desteklemek üzere yabancı ülke askerlerinin bölgede görevlendirilmelerine başlanıyor. Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu kapsamda ilk aşamada Alman Silahlı Kuvvetlerinden bir tuğgeneral ile 2 kurmay subayın önümüzdeki hafta ABD liderliğindeki Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'nde (CMCC) göreve başlayacağı bildirildi. Söz konusu Alman subaylar İsrail'in güneyinde konuşlu CMCC'de üniformalı ancak silahsız olarak görevlendirilecek.

CMCC'ye ABD'li general liderlik edecek

Ateşkesi izlemek ve insani yardımları koordine etmekten sorumlu olacak CMCC'nin aynı zamanda Gazze'deki uluslararası barış gücünün entegrasyonunu, eğitimini ve lojistik desteğini de koordine edeceği belirtildi. Yaklaşık 200 askerin görev yapacağı CMCC'yi bir ABD'li general komuta edecek. Açıklamada, Alman askerlerinin konuşlandırılmasında Alman meclisinin yetkilendirmesine gerek olmadığını çünkü silahlı bir operasyona katılmaları beklenmediği de kaydedildi. - BERLİN