Haberler

Almanya, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Denetlemek İçin Asker Görevlendiriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetlemek üzere Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nde üç asker görevlendirdi. Görevlendirilen askerler, ateşkesin izlenmesi ve insani yardımların koordinesi için çalışacak.

Almanya, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetleyecek İsrail'in güneyinde konuşlu Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinde (CMCC) biri tuğgeneral 2'si kurmay subay 3 askerin görevlendirdiğini duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının resmen hayata geçmesinin ardından 20 maddelik plan kapsamında ateşkesi takip etmek ve istikrarı desteklemek üzere yabancı ülke askerlerinin bölgede görevlendirilmelerine başlanıyor. Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu kapsamda ilk aşamada Alman Silahlı Kuvvetlerinden bir tuğgeneral ile 2 kurmay subayın önümüzdeki hafta ABD liderliğindeki Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'nde (CMCC) göreve başlayacağı bildirildi. Söz konusu Alman subaylar İsrail'in güneyinde konuşlu CMCC'de üniformalı ancak silahsız olarak görevlendirilecek.

CMCC'ye ABD'li general liderlik edecek

Ateşkesi izlemek ve insani yardımları koordine etmekten sorumlu olacak CMCC'nin aynı zamanda Gazze'deki uluslararası barış gücünün entegrasyonunu, eğitimini ve lojistik desteğini de koordine edeceği belirtildi. Yaklaşık 200 askerin görev yapacağı CMCC'yi bir ABD'li general komuta edecek. Açıklamada, Alman askerlerinin konuşlandırılmasında Alman meclisinin yetkilendirmesine gerek olmadığını çünkü silahlı bir operasyona katılmaları beklenmediği de kaydedildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Ölü ineği aracına bağlayıp kilometrelerce sürükledi

Biz izlemeye dayanamadık! Vicdanları kanatan görüntüler
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Kanında uyuşturucu çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama

Kanında uyuşturucu çıkmadı ama yine de mutlu değil
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.