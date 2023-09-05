Almanya Federal Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerine destek olmak amacıyla bir dostluk grubu kurdu. Grup, Sincan'daki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve Uygurların özgürlüklerine kavuşmaları için çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Almanya Federal Meclisinde Uygur Türkleriyle dayanışma amacıyla dostluk grubu kuruldu.

Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyeleri Peter Heidt, Derya Türk-Nachbaur, Norbert Altenkamp, Ullrich Lechte, Michael Brandt ve Boris Mijatovic, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayanlara destek olmak amacıyla bir dostluk grubu kurdu.

Grubun başkanı Hür Demokrat Partili (FDP) Heidt, geçen yıl Tayvan ve Japonya'ya parlamenterler olarak yaptıkları ziyarette, sürgündeki Uygurlarla görüşme imkanı bulduklarına işaret ederek böyle bir grup kurma fikrinin doğduğunu ifade etti.

"Sincan bölgesinde zorla çalıştırılma, işkence ve cinsel tacizlerin günlük yaşamın bir parçası olduğunu" belirten Heidt, "Çin oradaki kampların eğitim amaçlı olduğunu belirtiyor ama oradan kurtulanlar yaşadıkları işkence ve tacizlerden bahsediyorlar. Almanya'da hür olarak seçilmiş vekiller olarak bir sorumluluğumuz var. Oradaki insanların hürriyetlerine kavuşabilmeleri için çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Oradaki uygulamaların "soykırım" olup olmadığı konusuyla da ilgilenmeleri gerektiğini anlatan Heidt, "Bu mesele biraz karmaşık. Bu konuda uzun süreli bir çalışma yapıp konuyu meclis genel kuruluna da getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat Partili Derya Türk-Nachbaur de kurulan dostluk grubuyla artık Uygurların Alman parlamentosunda da bir sesi olacağını belirtti.

Türk-Nachbaur, dostluk grubunun kurulmasının kendisi için de çok anlamlı olduğunu belirterek tüm dünyanın gözü önünde Çin'in Müslüman azınlığa karşı işlediği insan hakları ihlallerine sessiz kalamayacaklarını kaydetti.

İnsan hakları konusunun partiler üstü olduğunu anlatan Türk-Nachbaur bu nedenle farklı partilerin dostluk grubuna destek olduğunun altını çizdi.

Türk-Nachbaur, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ekilen pamuğun Çin tarafından dünyaya pazarlandığına işaret ederek "Bugün herkesin giydiği kıyafette belki de orada yetişen pamuktan mevcut. Ancak yapılan insan hakları ihlali nedeniyle bu pamuğa kan bulaşmış durumda." dedi.