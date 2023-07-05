Almanya Federal Meclisi Başkanı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Askeri Araç Satışına Karşı

Almanya Federal Meclis Avrupa Komisyonu Başkanı Anton Hofreiter, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne askeri araç satışına karşı olduğunu söyledi. Hofreiter, bu ülkelere askeri araç ve gereç satışının temelden yanlış olduğunu düşündüğünü belirtti.

Almanya Federal Meclis Avrupa Komisyonu Başkanı Anton Hofreiter, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne askeri araç satışına karşı olduğunu söyledi.

Yeşiller Partili siyasetçi Hofreiter, Redaktionsnetzwerk Deutschland adlı haber portalına yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'a 48 Eurofighter ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 6 A 400 kargo uçağı teslim etmemiz için Başbakanlık'tan baskı geliyor." ifadesini kullandı.

Hofreiter, söz konusu ülkelere askeri araç ve gereç satışına karşı olduğunu belirterek, "Diğer Yeşiller gibi ben de bunun temelden yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'dan bazı silahları esirgeyip hem de diktatörlüklere ve otokrasilere son teknoloji silahlar veremeyiz." yorumunu yaptı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise gazetecilerin sorusu üzerine konunun Federal Güvenlik Konseyi'nde tartışıldığını belirtti.

Almanya, İngiltere'de üretilen Eurofighter savaş uçaklarına katkıda bulunduğu için ihracat durumunda buna onay vermesi gerekiyor.

Alman medyasında geçen hafta koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi arasında, Suudi Arabistan'ın satın almak istediği Eurofighter savaş uçağının satışı konusunda anlaşmazlık olduğu iddia edilmişti.

Bu konudaki nihai kararın, Federal Güvenlik Konseyi tarafından verileceği bildirildi.