Almanya Federal Güvenlik Kabinesi Acil Toplantı Düzenledi

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İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Almanya, Başbakan Merz liderliğinde Federal Güvenlik Kabinesi'ni acil toplantıya çağırdı. Toplantıda, bölgedeki durum ve güvenlik önlemleri ele alındı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Almanya'da Federal Güvenlik Kabinesi sabahın erken saatlerinde acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Almanya Başbakanlık Enformasyon Dairesi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamasını kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının hemen ardından Almanya Federal Güvenlik Kabinesi'nin Başbakan Friedrich Merz başkanlığında sabahın erken saatlerinde acil bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi. Dışişleri, İçişleri, Savunma Bakanı ile iç ve dış istihbarat başkanlarının doğal üyesi olduğu Güvenlik Kabinesinde bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Güvenlik Kabinesinde İsrail, İran ve bölgedeki Alman vatandaşlarını korumak için gerekli tüm önlemlerin alınması kararlaştırıldığı belirtildi. Ayrıca Almanya'daki güvenlik birimlerinin Yahudi ve İsrail kurumlarının korunmasına yönelik önlemleri artırması da karara bağlandı.

Netanyahu, Merz'i bilgilendirdi

Almanya Başbakanı Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini telefonla arayarak askeri eylemler ve hedefleri hakkında bilgilendirdiğini belirtti. Görüşmenin saatine ilişkin bilgi verilmezken, Alman der Spiegel dergisi görüşmenin Almanya saati ile 02.30'da ve İran'a yönelik saldırılar başlamadan kısa süre önce gerçekleştiğini paylaştı.

"Tarafları tüm bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz"

Almanya Başbakanı Merz, "İsrail'in varlığını ve vatandaşlarının güvenliğini savunma hakkına sahip olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz" ifadesini kullandı. Merz, "Her iki tarafı da gerilimi artıracak ve tüm bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Fransa, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon içinde olduklarını belirten Merz, Almanya'nın tüm diplomatik araçları kullanmaya hazır olduğunu ifade etti. Merz "Hedef, İran'ın nükleer silah geliştirmemesi olmalıdır" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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