Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Türkiye'ye Gidiyor

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in Türkiye'ye yapacağı ziyarette odak noktası ekonomi ve enerji olacak. Habeck, Ankara'da Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komisyonu toplantılarına katılacak ve Türk bakanlarla görüş alışverişinde bulunacak.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in, 25 Ekim Çarşamba günü Türkiye'ye gideceği bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Habeck'in Türkiye gezisinin odak noktası ekonomi ve enerji olacak.

Aynı zamanda Almanya Şansölye Yardımcısı olan Habeck, ziyaret sırasında, Ankara'da iki ülke arasındaki Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komisyonu (JETCO) toplantıları ve Enerji Forumu'na katılacak.

Çok sayıda Türk bakanla bir araya gelmesi beklenen Habeck, güncel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Habeck'in sivil toplum temsilcileriyle görüşeceği de belirtildi.

Robert Habeck'e Alman iş dünyasının temsilcileri eşlik edecek. Habeck'in 27 Ekim Cuma günü Almanya'ya dönmesi planlanıyor.