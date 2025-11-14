Almanya, Dron Tehditlerine Karşı 80 Milyon Euro Ayırdı

Almanya İçişleri Bakanlığı, son dönemde ülkede sıklıkla menşei belirlenemeyen dronların tespit edilmesinin ardından Federal Polis Teşkilatı'na söz konusu tehditlerle mücadele kapsamında bu yıl 30 milyon, gelecek yıl ise 50 milyon euro ödenek ayrılmasına karar verdi.

Alman hükümeti, son zamanlarda özellikle Münih başta olmak üzere havalimanlarında ve kritik altyapı tesisleri üzerinde tespit edilen dronların oluşturduğu tehditle mücadele kapsamında Federal Polis Teşkilatı'na yeni kaynaklar sağlanmasına karar verdi. Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan Maliye Bakanlığı'na gönderilen yazıda Federal Polis Teşkilatı için acil dron savunma sistemleri alınacağı belirtilerek, bu kapsamda 2025 yılı için 30 milyon, 2026 yılı için ise 50 milyon euro ödenek talep edildi. Söz konusu talep, dron hareketliliğinin son dönemde oluşturduğu tehlike nedeniyle için talep edilen ödenek hızlı bir şekilde onaylandı.

Hükümet, dron savunma merkezi kurma kararı almıştı

Almanya'da havalimanları, askeri tesisler, enerji sahaları ve kritik altyapılar bölgesinde görülen dronlar sonrasında hükümet geçtiğimiz Ekim ayında Federal Polis Teşkilatı bünyesinde dronlara karşı savunma merkezi kurulması kararı almıştı. Berlin'de konuşlandırılacak merkezin yıl sonuna kadar kurulması planlıyor. Söz konusu savunma merkezinin federal ve eyalet düzeyindeki tehditlere karşı koyma imkanı sağlayacağı öngörülüyor. Hükümetin onayladığı yasa tasarısı, Alman Federal Meclisi'nin ve Federal Konsey'in onayını aldıktan sonra yürürlüğe girecek.

Ayrıca, geçtiğimiz ay alınan karar kapsamında Federal Polis Yasası'nda değişikliğe gidilmiş ve güvenlik güçlerine tehlike teşkil eden dronları düşürülmesine yönelik yetkiler verilmişti.

Uçuşlar askıya alınmıştı

Almanya'daki Münih Havalimanı yerleşkesi üzerinde 2 Ekim ve 4 Ekim tarihlerinde menşei belirlenemeyen dronlar tespit edilmiş, güvenlik önlemleri nedeniyle uçuşlar askıya alınmıştı. Gelişme nedeniyle birçok sefer başka havalimanlarında yönlendirilmiş, ertelenmiş veya iptal edilmiş, binlerce yolcu ise havalimanında mahsur kalmıştı. - BERLİN