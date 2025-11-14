Haberler

Almanya, Dron Tehditlerine Karşı 80 Milyon Euro Ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya İçişleri Bakanlığı, menşei belirsiz dronların oluşturduğu tehditlerle mücadele etmeye yönelik olarak Federal Polis Teşkilatı'na 2025 ve 2026 yılları için toplamda 80 milyon euro ödenek ayırdığını duyurdu. Havalimanları ve kritik altyapılarda alınacak önlemler çerçevesinde dron savunma merkezi kurulacak.

Almanya İçişleri Bakanlığı, son dönemde ülkede sıklıkla menşei belirlenemeyen dronların tespit edilmesinin ardından Federal Polis Teşkilatı'na söz konusu tehditlerle mücadele kapsamında bu yıl 30 milyon, gelecek yıl ise 50 milyon euro ödenek ayrılmasına karar verdi.

Alman hükümeti, son zamanlarda özellikle Münih başta olmak üzere havalimanlarında ve kritik altyapı tesisleri üzerinde tespit edilen dronların oluşturduğu tehditle mücadele kapsamında Federal Polis Teşkilatı'na yeni kaynaklar sağlanmasına karar verdi. Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan Maliye Bakanlığı'na gönderilen yazıda Federal Polis Teşkilatı için acil dron savunma sistemleri alınacağı belirtilerek, bu kapsamda 2025 yılı için 30 milyon, 2026 yılı için ise 50 milyon euro ödenek talep edildi. Söz konusu talep, dron hareketliliğinin son dönemde oluşturduğu tehlike nedeniyle için talep edilen ödenek hızlı bir şekilde onaylandı.

Hükümet, dron savunma merkezi kurma kararı almıştı

Almanya'da havalimanları, askeri tesisler, enerji sahaları ve kritik altyapılar bölgesinde görülen dronlar sonrasında hükümet geçtiğimiz Ekim ayında Federal Polis Teşkilatı bünyesinde dronlara karşı savunma merkezi kurulması kararı almıştı. Berlin'de konuşlandırılacak merkezin yıl sonuna kadar kurulması planlıyor. Söz konusu savunma merkezinin federal ve eyalet düzeyindeki tehditlere karşı koyma imkanı sağlayacağı öngörülüyor. Hükümetin onayladığı yasa tasarısı, Alman Federal Meclisi'nin ve Federal Konsey'in onayını aldıktan sonra yürürlüğe girecek.

Ayrıca, geçtiğimiz ay alınan karar kapsamında Federal Polis Yasası'nda değişikliğe gidilmiş ve güvenlik güçlerine tehlike teşkil eden dronları düşürülmesine yönelik yetkiler verilmişti.

Uçuşlar askıya alınmıştı

Almanya'daki Münih Havalimanı yerleşkesi üzerinde 2 Ekim ve 4 Ekim tarihlerinde menşei belirlenemeyen dronlar tespit edilmiş, güvenlik önlemleri nedeniyle uçuşlar askıya alınmıştı. Gelişme nedeniyle birçok sefer başka havalimanlarında yönlendirilmiş, ertelenmiş veya iptal edilmiş, binlerce yolcu ise havalimanında mahsur kalmıştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.