Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Osman Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i çağırması üzerine, Ankara'daki... - Haberler

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Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Osman Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i çağırması üzerine, Ankara'daki...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Osman Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i çağırması üzerine, Ankara'daki...

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Osman Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i çağırması üzerine, Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ANKARA (İHA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Osman Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i çağırması üzerine, Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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