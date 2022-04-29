Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Osman Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i çağırması üzerine, Ankara'daki...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Osman Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i çağırması üzerine, Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
ANKARA (İHA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Osman Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i çağırması üzerine, Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika