Almanya Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun haritasını eleştirdi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulunda yaptığı konuşma sırasında gösterdiği haritayı eleştirdi. Fischer, Netanyahu'nun konuşmasında işgal edilen veya ilhak edilen bölgelerin belirtilmediği bir harita kullanmasını reddettiklerini belirtti ve müzakere edilmiş iki devletli çözüme ulaşma çabaları açısından bu durumun faydalı olmadığını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşma sırasında gösterdiği haritayı eleştirdi.

Fischer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Netanyahu'nun BM Genel Kurulundaki konuşmasını değerlendirerek Almanya'nın BM Daimi Temsilciğindeki meslektaşlarının, Netanyahu'nun konuşmasını rapor ettiklerini ve konuşmasında bir harita gösterdiğini de belirttiklerini aktardı.

İşgal edilen veya ilhak edilen bölgelerin belirtilmediği bir haritanın gösterilmesini "reddettiklerini" belirten Fischer, "Bu, müzakere edilmiş iki devletli çözüme ulaşma çabalarımız açısından kesinlikle faydalı değildir." ifadesini kullandı.

Fischer, bu mesele çözülmeden Orta Doğu'daki şiddetin nedenlerine çare bulunamayacağını kaydederek "Bunu başarabilecek başka bir öneri görmedik. Dolayısıyla iki taraf arasında müzakere edilmiş iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Sözcü Fischer, herkesin iki devletli çözümün mümkün olmasını sağlamak için çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulundaki konuşmasında, Hindistan'dan Avrupa'ya uzanacak ve ülkesinden geçmesi planlanan yeni ekonomik koridordan ve Riyad ile normalleşme anlaşmasından bahsederek Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Sudan ve Ürdün'ün yeşil renkte gösterildiği "Yeni Orta Doğu" başlıklı bir harita kullanmıştı.

Netanyahu'nun gösterdiği haritada, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin de İsrail toprağı olarak gösterildiği dikkati çekmişti.