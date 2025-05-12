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Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan PKK'nın Feshetme Kararına Yorum

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan PKK'nın Feshetme Kararına Yorum
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, PKK'nın kendini feshetme kararını önemli bir adım olarak değerlendirerek, bu durumun Türkiye'de ve bölgede terör ve şiddet sarmalının kırılması için bir fırsat sunduğunu belirtti. Kalıcı bir çözüm için siyasi bir süreç gerektiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, " Türkiye'de ve bölgede onlarca yıldır süren terör ve şiddet sarmalının kırılmasına yönelik önemli bir adımdır" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, "PKK açıklaması, Türkiye'de ve bölgede onlarca yıldır süren terör ve şiddet sarmalının kırılmasına yönelik önemli bir adımdır" ifadelerini kullanarak, kalıcı bir çözüm için söz konusu açıklamanın tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve siyasi bir sürecin yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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