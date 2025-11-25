Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Ukrayna'nın Güvenliği İçin Avrupalılar Dahil Olmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin, "Ukrayna ve Avrupalılar dahil edilmeden Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği hakkında kararlar alınamaz. ABD'nin planı daha da geliştirmeye hazır olduğunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, bizi adil, dayanıklı ve her şeyden önce kalıcı bir barış planına daha da yaklaştırıyor" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Körber Vakfı'nca düzenlenen Berlin Dış Politika Forumu'na katıldı. Konuşmasına Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD'nin 28 maddelik Ukrayna'da barış planına ilişkin geçen hafta yaptığı "Onurumuzu kaybetme ya da kilit bir ortağı kaybetme riskimiz var" açıklamasını hatırlatarak başlayan Alman bakan, "Dramatik içeriğiyle muhtemelen çoğumuzun aklına savaşın ilk günlerini getirdi. Avrupa'nın en önemli görevi, Ukrayna'nın bu kararı vermemesini sağlamaktır" diye konuştu.

"ABD'nin planı geliştirmeye hazır olması bizleri kalıcı barış planına yaklaştırıyor"

İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD'nin 28 maddelik barış planına ilişkin görüşmelere değinen Wadephul, "Amerikalı ortaklarımızın Ukrayna'daki ölümlerin sona ermesi için kararlı bir şekilde çalışmaya devam etmelerinden dolayı minnettarız. Ancak aynı zamanda şunu da açıkça belirtmeliyiz. Ukrayna ve Avrupalılar dahil edilmeden Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği hakkında kararlar alınamaz. Biz bu kıtada Ukrayna'nın savunucularıyız. ABD'nin planı daha da geliştirmeye hazır olduğunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, bizi adil, dayanıklı ve her şeyden önce kalıcı bir barış planına daha da yaklaştırıyor" dedi.

"Acil ve şartsız bir ateşkesin olup olmayacağı Rusya'ya bağlı"

Ukrayna'nın barış istediğini belirten Wadephul, "Dördüncü savaş kışına, dördüncü soğuk, karanlık ve cephede ölümlerle dolu bir kışa giren Ukrayna barış istiyor. Hepimiz barış istiyoruz. Ancak bu arzunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini, en azından ilk adım olarak acil ve şartsız bir ateşkes olup olmayacağını bugün bilmiyoruz. Çünkü bu öncelikle Rusya'ya bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Wadephul, ABD'nin planında Avrupalıların duruşuna ilişkin de, "Mevcut cephenin müzakerelerin başlangıç noktası olarak kalması çok önemlidir, çünkü Rusya gibi bir saldırgan, saldırganlığı ödüllendirilirse, saldırganlığını genişletir. Şu anda çatışmalar durdurulsa bile, geriye kalan, Ukrayna'nın çok ötesine uzanan hırsları olan emperyalist ve saldırgan bir Rusya olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Cenevre'deki görüşmelerden sonraki gelişmeler hakkında Avrupalıların bilgilendirileceğini belirten Wadephul, "Biz de sürece dahil ediliyoruz. Bu doğru ve bunu memnuniyetle karşılıyorum. Dinleniyoruz, bu sürecin parçasıyız. Biz tek başımıza hareket etmiyoruz, kararları Avrupalılar veriyor, burada öncelikle E3 formatında hareket ediyoruz, ancak her şey her zaman AB 27 ile de koordine ediliyor" dedi.

"Dünya Soğuk Savaş'tan bu yana hiç bu kadar tehdit içinde, krizlerle dolu olmamıştı"

Rusya'nın 2029 yılına kadar NATO üyesi bir Avrupa ülkesine saldırabileceği tespitlerine değinen Wadephul, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana dünyanın hiç bu kadar tehditkar ve krizlerle dolu bir durumda olmadığını vurguladı. Wadephul, Rusya'ya karşı AB'de şu ana kadar 19 yaptırım paketi hazırladığını hatırlatarak, "Avrupa'da Rusya'ya yönelik siyasi ve ekonomik bedeli kademeli olarak yükseltebiliyoruz ve bu kesinlikle bizim isteğimiz, niyetimiz ve tutarlı bir şekilde izlediğimiz bir yoldu. Başbakan ayrıca dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması konusunda bir öneri sundu. Avrupa Komisyonu ayrıntılar üzerinde çalışıyor. Almanya'nın bu konudaki hedefi bu yıl içinde yani Noel'den kısa bir süre önce Avrupa Konseyi'nde bir çözüme varmak. Bunlar zorlu hukuki, finansal, ekonomik ve siyasi müzakereler ve şu anda ulusal uygulama sürecinin zorlu bir aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın savaşın bedelini ödemesi gerekir"

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "Alman hükümeti olarak Ukrayna'yı desteklemek için her şeyi yapacağımızdan hiç şüphe olmasın. Elbette Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı bu savaşın bedelini ödemesi gerekir. Bu nedenle bu konuda tutarlılığımızı ve kararlılığımızı sürdürmeliyiz. Ortaklarımızla birlikte NATO'ya karşı bir savaşın tırmanmasını önlemek için Rusya'yı caydırmak güvenliğimiz için olmazsa olmaz bir şarttır" diyerek sözlerini bitirdi. - BERLİN