Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ALMANYA Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

ALMANYA Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'ye gelecek olan Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bir araya gelecek. Bakan Fidan'ın Alman mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde; Türkiye-Almanya ilişkilerine, iki ülke arasındaki üst düzey istişare ve diyalog mekanizmalarının önemine vurgu yapması bekleniyor. Gelişen ikili ekonomik ve ticari ilişkilerden duyulan memnuniyeti ifade edecek olan Fidan'ın, Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) toplantısı ve 'Enerji ve Maden Forumu'nun önümüzdeki dönemde düzenlenmesinin ekonomik ve ticari ilişkilere ivme kazandıracağını vurgulaması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin Almanya ile enerji iş birliğini stratejik bir yaklaşımla geliştirme iradesini ortaya koyması, Türkiye-AB ilişkilerinin gündemindeki konularla ilgili değerlendirmelerini paylaşması, Türkiye'nin, Avrupa'da oluşturulacak güvenlik stratejilerinin NATO şemsiyesi altında eş güdüm halinde yürütülmesine verdiği önemi vurgulaması öngörülüyor.

GAZZE GÜNDEME ALINACAK

Savunma sanayi alanındaki ikili ortak çalışma konularına ve AB'nin SAFE mekanizması kapsamındaki olası iş birliği imkanlarına değinmesi öngörülen Fidan'ın, Türkiye'nin, Almanya'daki Türk toplumunun huzur ve refahına atfettiği önemi vurgulaması, Orta Doğu, Ukrayna ve Suriye meseleleri başta olmak üzere bölgesel ve küresel sınamalar hakkında Türkiye'nin tutumunu aktarması da bekleniyor. Ayrıca Türkiye'nin Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarını yakından takip ettiğini ve anlaşmanın eksiksiz şekilde uygulanmasını beklediğini ifade etmesi, ateşkes anlaşmasıyla yakalanan olumlu ivmenin Filistin meselesinin adil ve kalıcı çözümü için hizmet etmesi gerektiğini vurgulaması, Gazze'ye insani yardımların hızlı ve kesintisiz biçimde ulaştırılması gerektiğini belirtmesi bekleniyor.

Öte yandan Bakan Wadephul'un yapacağı ziyaretin ardından Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in de önümüzdeki dönemde Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
İşte Türkiye'de en çok aranan numara

İşte Türkiye'de en çok aranan numara
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Canlı yayında açıkladı: Fatih Ürek entübe edildi

Canlı yayında açıklandı! Fatih Ürek İçin hastaneden kritik karar
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.