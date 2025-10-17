Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: "Türkiye'nin arabuluculuğu Gazze'de ateşkesin sağlanmasına katkıda bulundu"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bugün gerçekleştireceği Ankara ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin arabuluculuk rolü Gazze'de tarihi ateşkesin sağlanmasına katkıda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bugün gerçekleştireceği Ankara ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin arabuluculuk rolü Gazze'de tarihi ateşkesin sağlanmasına katkıda bulundu. İnsani yardım kuruluşlarının Gazze'ye tam erişimi ve 20 maddelik planın eksiksiz uygulanması için birlikte çalışıyoruz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bugünkü Ankara ziyareti öncesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamasına, " Türkiye'ye seyahat etmek her Alman Dışişleri Bakanı için özel bir deneyimdir" ifadeleriyle başlayan Wadephul, iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilere vurgu yaptı. Almanya ile Türkiye'nin dış politikada büyük bir iş birliği potansiyeli bulunduğunun altını çizen Wadephul, "Orta Doğu çatışmasında Türkiye'nin arabuluculuk rolü, Gazze'de tarihi ateşkesin sağlanmasına katkıda bulundu. Barış planının destekçilerinden biri. Rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesle birlikte birkaç hafta önce imkansız görülen pek çok şey başarıldı. Ancak Gazze halkı için güvenli ve onurlu bir geleceğe doğru ilerleme çalışmaları henüz yeni başlıyor. Birlikte, insani yardım kuruluşlarının acıları hafifletmek için Gazze'ye tam erişim sağlamaları için çabalıyor ve uzun vadeli barış için 20 maddelik planın eksiksiz uygulanmasını sağlamak için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul, (Rusya-Ukrayn) müzakerelerin mümkün olduğu önemli bir yer"

Wadephul, " Türkiye, NATO ittifakı içinde bizim için önemli bir stratejik ortaktır" ifadelerini kullanarak, Ankara'da yapacağı görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşının önemli başlıklardan biri olacağını belirtti. Wadephul, "Bu savaşı hızla sona erdirmek ortak hedefimizdir. Montrö Antlaşması'nın koruyucusu olarak Türkiye, Karadeniz'e erişim konusunda da doğrudan sorumluluğa sahiptir. İstanbul da müzakerelerin mümkün olduğu önemli bir yer" dedi.

" Türkiye, Suriyeli mültecilere açık ara en fazla koruma sağlayan ülke"

"Suriye'de tüm toplumsal ve dini grupların yer aldığı bir siyasi geçişe kararlıyız" diyen Wadephul, Türkiye'nin Suriye'den gelen mültecilere açık ara en fazla koruma sağlayan ülke olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki iş birliğini güçlendirmek istediklerini kaydeden Wadephul, görüşmelerinde bu başlıkta atılacak adımları da ele alacaklarını sözlerine ekledi.

Fidan ve Kalın ile görüşecek

Wadephul, bir günlük Ankara ziyaretine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüşecek başlayacak. Daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek olan Wadephul, düzenlenecek ortak basın toplantısının ardından Almanya'ya dönecek. Wadephul'un Ankara temaslarında Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkin son detayların da ele alınması bekleniyor. Başbakan Merz, iki hafta sonra gerçekleşmesi beklenen ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

Arda'nın yeni oyuncağı! Hediye edilen arabanın değeri dudak uçuklattı
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

Arda'nın yeni oyuncağı! Hediye edilen arabanın değeri dudak uçuklattı
Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak

Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Fener'den giden gidene! Sadettin Saran 4 isme daha 'Güle güle' dedi

4 isme daha "Güle güle" dedi
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.