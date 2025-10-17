Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: "Türkiye'nin arabuluculuğu Gazze'de ateşkesin sağlanmasına katkıda bulundu"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bugün gerçekleştireceği Ankara ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin arabuluculuk rolü Gazze'de tarihi ateşkesin sağlanmasına katkıda bulundu. İnsani yardım kuruluşlarının Gazze'ye tam erişimi ve 20 maddelik planın eksiksiz uygulanması için birlikte çalışıyoruz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bugünkü Ankara ziyareti öncesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamasına, " Türkiye'ye seyahat etmek her Alman Dışişleri Bakanı için özel bir deneyimdir" ifadeleriyle başlayan Wadephul, iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilere vurgu yaptı. Almanya ile Türkiye'nin dış politikada büyük bir iş birliği potansiyeli bulunduğunun altını çizen Wadephul, "Orta Doğu çatışmasında Türkiye'nin arabuluculuk rolü, Gazze'de tarihi ateşkesin sağlanmasına katkıda bulundu. Barış planının destekçilerinden biri. Rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesle birlikte birkaç hafta önce imkansız görülen pek çok şey başarıldı. Ancak Gazze halkı için güvenli ve onurlu bir geleceğe doğru ilerleme çalışmaları henüz yeni başlıyor. Birlikte, insani yardım kuruluşlarının acıları hafifletmek için Gazze'ye tam erişim sağlamaları için çabalıyor ve uzun vadeli barış için 20 maddelik planın eksiksiz uygulanmasını sağlamak için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul, (Rusya-Ukrayn) müzakerelerin mümkün olduğu önemli bir yer"

Wadephul, " Türkiye, NATO ittifakı içinde bizim için önemli bir stratejik ortaktır" ifadelerini kullanarak, Ankara'da yapacağı görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşının önemli başlıklardan biri olacağını belirtti. Wadephul, "Bu savaşı hızla sona erdirmek ortak hedefimizdir. Montrö Antlaşması'nın koruyucusu olarak Türkiye, Karadeniz'e erişim konusunda da doğrudan sorumluluğa sahiptir. İstanbul da müzakerelerin mümkün olduğu önemli bir yer" dedi.

" Türkiye, Suriyeli mültecilere açık ara en fazla koruma sağlayan ülke"

"Suriye'de tüm toplumsal ve dini grupların yer aldığı bir siyasi geçişe kararlıyız" diyen Wadephul, Türkiye'nin Suriye'den gelen mültecilere açık ara en fazla koruma sağlayan ülke olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki iş birliğini güçlendirmek istediklerini kaydeden Wadephul, görüşmelerinde bu başlıkta atılacak adımları da ele alacaklarını sözlerine ekledi.

Fidan ve Kalın ile görüşecek

Wadephul, bir günlük Ankara ziyaretine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüşecek başlayacak. Daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek olan Wadephul, düzenlenecek ortak basın toplantısının ardından Almanya'ya dönecek. Wadephul'un Ankara temaslarında Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkin son detayların da ele alınması bekleniyor. Başbakan Merz, iki hafta sonra gerçekleşmesi beklenen ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. - BERLİN