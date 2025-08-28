Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Rusya'ya Sert Tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda Avrupa Birliği (AB) diplomatik temsilciliğinde meydana gelen hasara tepki göstererek, "Bu saldırının sonuçları olacaktır. Kopenhag'da yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında bunu görüşeceğiz" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Estonya'nın başkenti Tallinn'de Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi. Wadephul ve Tsahkna, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği şiddetli saldırıya değinerek, "Putin'in savaşı her gün Ukrayna'yı terörize etmeye devam ediyor. Avrupalılar olarak, Avrupa Birliği ve NATO olarak Ukrayna'nın yanında sarsılmaz bir şekilde durmamız çok önemli ve bu konuda tereddüt etmemeliyiz" dedi. Wadephul, "Rusya'nın güvenliğimizi bozmak, yok etmek ve tehdit etmek istediği konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Gece Rusya'nın Kiev'e yeniden saldırıp bombaladığı, sivillerin ve çocukların öldüğü, Avrupa Birliği temsilciliğinin saldırıya uğradığı korkunç olayları bir kez daha yaşadık. Bunun sonuçları olacaktır. Kopenhag'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısında (cuma ve cumartesi) sonuçları konuşacağız. Son zamanlarda sivil hedeflere yönelik saldırıların sonuçlarını tartışmamız gerekiyor. Almanya adına daha fazla sonuç için hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

"AB'nin 19'uncu yaptırım paketi hazırlık aşamasında"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında yürüttüğü barış çabalarına değinen Wadephul, "Ancak görüyoruz ki Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin), şu ana kadar Zelenskiy ile görüşmeye hazır değil. Oyalama taktiklerine aldanmayacağız. Bunun yerine Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Wadephul, "ABD Başkanı Trump diplomatik olarak önemli çabalar sarf etti, ancak bu çabalar Rusya Devlet Başkanı tarafından yeterince takdir edilmedi. Bu nedenle ABD'nin daha fazla yaptırımı ciddi olarak değerlendireceğini düşünüyorum. Avrupa tarafı adına şunu söyleyebilirim ki bu konuda net bir politika izlemeye kararlıyız. AB'nin 19'uncu yaptırım paketi hazırlık aşamasındadır. Almanya buna destek verecek. Rusya için müzakereleri reddetmenin sonuçsuz kalmayacağı geçerli olacaktır. Ukrayna'ya siyasi ve askeri destek vermeye ve Rusya'ya savaşı sürdürmesinin ekonomik sonuçlarını hissettirmeye kararlıyız" dedi. - TALLİNN