Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda yeniden başlayan çatışma haberleri beni derin bir endişeye sürüklüyor. İsrail'i daha fazla acıyı önlemek için askeri itidal göstermeye çağırıyoruz" dedi.

İsrail'in Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemesi sonrası Almanya'dan açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ürdün, Lübnan ve Bahreyn'i kapsayan Orta Doğu ziyareti öncesi yaptığı yazılı açıklamada, "Orta Doğu bir dönüm noktasında. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından kalıcı bir barış için umut var. Bu umut için çalışmaya devam etmeliyiz. Artık tüm çabalar, bölge halkının beklentilerini karşılamaya yönlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Wadephul, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara atıf yaparak, "Son zamanlarda yeniden başlayan çatışma haberleri beni derin bir endişeye sürüklüyor. Hamas'ın anlaşmanın birinci aşamasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, silahlarını bırakması ve ölen esirlerin cenazelerini teslim etmesi gerekiyor. İsrail'i, daha fazla acıyı önlemek için askeri itidal göstermeye çağırıyoruz" diye konuştu. Almanya'nın 20 maddelik ateşkese ve sonrasına ilişkin plana destek vermeye devam edeceğini belirten Wadephul, Orta Doğu seyahatinde Almanya'nın bir sonraki adımlara nasıl ve nerede eşlik edebileceğini ve destekleyebileceğini görüşeceğini de bildirdi.

Alman Bakan Wadephul, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve diğer bölgesel ortakların, Gazze savaşındaki değerli arabuluculuğu, uzun vadeli çözümlere ancak bölgedeki stratejik ortaklarla ulaşılabileceğini gösterdiğini vurgulayarak, temaslarında bölge devletleriyle yakın koordinasyon içinde olacağını da sözlerine ekledi. - BERLİN