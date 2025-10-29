Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, askeri itidal çağrısı yaptı ve kalıcı barış için uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda yeniden başlayan çatışma haberleri beni derin bir endişeye sürüklüyor. İsrail'i daha fazla acıyı önlemek için askeri itidal göstermeye çağırıyoruz" dedi.

İsrail'in Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemesi sonrası Almanya'dan açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ürdün, Lübnan ve Bahreyn'i kapsayan Orta Doğu ziyareti öncesi yaptığı yazılı açıklamada, "Orta Doğu bir dönüm noktasında. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından kalıcı bir barış için umut var. Bu umut için çalışmaya devam etmeliyiz. Artık tüm çabalar, bölge halkının beklentilerini karşılamaya yönlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Wadephul, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara atıf yaparak, "Son zamanlarda yeniden başlayan çatışma haberleri beni derin bir endişeye sürüklüyor. Hamas'ın anlaşmanın birinci aşamasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, silahlarını bırakması ve ölen esirlerin cenazelerini teslim etmesi gerekiyor. İsrail'i, daha fazla acıyı önlemek için askeri itidal göstermeye çağırıyoruz" diye konuştu. Almanya'nın 20 maddelik ateşkese ve sonrasına ilişkin plana destek vermeye devam edeceğini belirten Wadephul, Orta Doğu seyahatinde Almanya'nın bir sonraki adımlara nasıl ve nerede eşlik edebileceğini ve destekleyebileceğini görüşeceğini de bildirdi.

Alman Bakan Wadephul, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve diğer bölgesel ortakların, Gazze savaşındaki değerli arabuluculuğu, uzun vadeli çözümlere ancak bölgedeki stratejik ortaklarla ulaşılabileceğini gösterdiğini vurgulayarak, temaslarında bölge devletleriyle yakın koordinasyon içinde olacağını da sözlerine ekledi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.