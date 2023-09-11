Almanya Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya Sürpriz Ziyarette Bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Annelan Baerbock, dün gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz ziyarette bulundu. Almanya Dışişleri Bakanlığı, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "AB'nin genişlemesini Rusya'nın savaşının gerekli bir jeopolitik sonucu olarak görüyoruz. Ukrayna'ya Avrupa Birliği yolunda kararlılıkla yardımcı olacağız" ifadelerine yer verdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bomba yağmuru altında, Rusya'nın tankları karşısında Ukrayna güven ve kararlılıkla Avrupa Birliği'ne doğru yola çıktı. Ukrayna aynı zamanda özgürlüğümüzü de büyük bir cesaret ve kararlılıkla savunuyor. Ukrayna kendini nasıl bizim önümüze koyuyorsa, o da bize güvenebilir. AB'nin genişlemesini Rusya'nın savaşının gerekli bir jeopolitik sonucu olarak görüyoruz. Ukrayna'ya Avrupa Birliği yolunda kararlılıkla yardım ediyoruz. Ukrayna aday ülke statüsüne sahip, şimdi AB katılım müzakerelerine kabul kararını hazırlıyoruz. Yargı reformu ve medya mevzuatı söz konusu olduğunda sonuçlar şimdiden etkileyici. Anti-oligark yasasının uygulanması ve yolsuzlukla mücadele konusunda hala kat edilmesi gereken bir yol var. AB olarak şimdi masada daha fazla sandalye için uygun şekilde konumlanmamızı sağlamak üzere hızla çalışmalıyız" denildi.

Bakan Baerbock'un ziyaret programına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.