Almanya Dışişleri Bakanı Sırbistan ve Kosova Arasında Gerginlik Azaltılmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Sırbistan ile Kosova arasında daha fazla gerginlik yaşanmaması ve Sırbistan'ın sınırdaki birliklerini azaltması gerektiği söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Baerbock, burada yaptığı açıklamada, "Batı Balkanlar'daki durum da bir sorun olmaya devam etmektedir. Son günlerde Avrupalılar olarak ve aynı zamanda Amerikalılarla birlikte, Sırbistan ile Kosova arasında daha fazla gerginlik yaşanmaması ve Sırbistan'ın sınırdaki askeri birliklerini azaltması gerektiğini açıkça ifade etmemiz önemliydi ve bugün burada, Kiev'deki ortak toplantımızdan yaptığımız acil çağrı da budur." dedi.

Annalena Baerbock, Ukrayna'nın geleceğinin AB'de olduğunu belirterek "Özgürlük topluluğumuzda yatıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın, özgürleştirdiği her köyde, halkını kurtardığı her metrede AB'ye giden yolu da açtığını belirten Baerbock, "Bizler de Avrupalı ortaklar ve dostlar olarak Ukrayna'yı bu konuda her gün desteklemeye devam edeceğiz. Halkının bir kez daha barış ve özgürlük içinde yaşayabilmesi için Ukrayna'yı destekleyeceğiz ve Rusya'nın bu acımasız savaşı sürerken bile AB yolunda ilerlemeye devam edebilmesi için destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın hava savunmasının yanı sıra jeneratörlerden ve enerji arzının güçlendirilmesinden oluşan bir kış koruma şemsiyesine ihtiyacı olduğunu dile getiren Alman Bakan, "Buraya yapacağım bir diğer ziyaretimde, Avrupalılar olarak ama aslında dünya çapında hep birlikte, hava savunmasından kritik altyapının ve özellikle de jeneratörlerin korunmasına kadar bir koruma kalkanı oluşturmak için her türlü çabayı göstermemiz çağrısında bulunacağım." diye konuştu.