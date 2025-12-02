Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Barış Anlaşması Hakkında Açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabalara ilişkin, " Ukrayna'daki savaşın sona ermesi muhtemelen acı verici tavizler gerektirecek. Bu Ukrayna için şüphesiz son derece zorlu bir süreç olacak ve referandumla sonuçlanabilir" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve barış anlaşmasının imzalanması yönünde ABD-Ukrayna- Rusya hattında yaşanan görüşme trafiği hız kazanırken, Almanya'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Alman medya kuruluşu Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği röportajda, savaşın sona ermesine yönelik atılan adımlar kapsamında, Ukrayna'nın acı tavizler vermeye zorlanabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Wadephul, "Bu, Ukrayna için şüphesiz son derece zorlu ve olağanüstü bir süreç olacak ve referandumla sonuçlanabilir" dedi.

Wadephul, Rusya'nın toprak taleplerine dikkat çekerek, Ukrayna vatandaşlarının savaşın sona ermesi için öngörülen şartları kabul edip etmeyeceklerine karar vermek zorunda kalacağını belirtti. Alman bakan, "Uluslararası alanda gösterilen yoğun çabalar ve Ukrayna'nın müzakere konusundaki kararlı tutumu" sayesinde ateşkes şansının hiç bu kadar yüksek olmadığını vurguladı. Johann Wadephul, "Kritik ön şart, Ukrayna'nın Rusya'nın yeniden saldırganlık göstermesi durumunda savunmasız olmadığına dair garanti alması olacak" şeklinde konuştu. - BERLİN