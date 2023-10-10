Almanya Dışişleri Bakanı: Filistin topraklarında milyonlarca insan yiyecek, su ve ilaç açısından bize bağlı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının İsrail-Filistin gündemli olağanüstü toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, 'Filistin topraklarında aralarında birçok çocuğun da bulunduğu milyonlarca insan yiyecek, su ve ilaç açısından bize bağlı' dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının İsrail- Filistin gündemli olağanüstü toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Filistin topraklarında aralarında birçok çocuğun da bulunduğu milyonlarca insan yiyecek, su ve ilaç açısından bize bağlı" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının İsrail- Filistin gündemiyle düzenleyeceği olağanüstü toplantı öncesi Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, açıklamalarda bulundu. Baerbock, Filistin'e insani yardımın durdurulmasının "tamamen yanlış" olacağını belirterek, "Filistin topraklarında aralarında birçok çocuğun da bulunduğu milyonlarca insan yiyecek, su ve ilaç açısından bize bağlı" dedi.

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından AB, Filistin'e yapılan mali yardımları gözden geçirme kararı almış, insani yardımlarında bu kapsamda durdurulabileceği gündeme gelmişti.

AB Komisyonu insani yardımları incelemeden muaf tutmuştu

AB Komisyonu tarafından dün yapılan açıklamada, AB'nin Filistin'e yaptığı mali yardımın acil olarak gözden geçirilmeye başlandığını duyurulmuş, "Mevcut güvenlik önlemlerine ek olarak, bu incelemenin amacı, hiçbir AB fonunun dolaylı olarak herhangi bir terör örgütünün İsrail'e karşı saldırı düzenlemesine olanak vermemesini sağlamaktır" denilmişti.

Filistin için öngörülmüş bir ödemenin bulunmaması nedeniyle AB Komisyonu tarafından başlatılan inceleme nedeniyle herhangi bir askıya alma durumu söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu süreçte herhangi bir ödeme öngörülmediği için ödemelerin durdurulması da söz konusu olmayacak. Bu inceleme, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) kapsamında sağlanan insani yardımları kapsamamaktadır" denilmişti. - BERLİN