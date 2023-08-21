Almanya Dışişleri Bakanı ECOWAS'ın Nijer'deki tepkisinden memnun

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ECOWAS'ın Nijer'deki krize kararlı ve birlik içinde tepki vermesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Baerbock, Nijer'deki darbeyi kınadıklarını ve ECOWAS'ın çabalarını desteklediklerini belirtti. Ayrıca, bölgedeki istikrarsızlığın yayılmasını önlemek için güvenlik politikalarını kalkınma politikalarıyla ilişkilendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'deki krize kararlı ve birlik içinde tepki vermesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Baerbock, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Nijer'deki darbeyi sert bir şekilde kınadığını belirten Baerbock, "Ecowas'ın Nijer'deki bu krize kararlı ve birlik içinde tepki vermesinden memnuniyet duyuyoruz. Almanya ve Avrupa Birliği (AB), ECOWAS'ın diplomasi ve baskıdan oluşan iki yönlü yaklaşımının arkasındadır. ECOWAS'ın çabalarındaki ağırlığını artırmak için Almanya, Nijer devletine yapılan tüm ödemeleri askıya aldı ve şimdi darbecilere karşı AB'de bireysel yaptırımlar getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Baerbock, işbirliği yaptığı için ECOWAS'a müteşekkir olduğunu vurgulayarak, "(Nijer'deki krizin çözümü için) Tüm diplomatik yolların tüketilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz ve ayrıca ECOWAS ve uluslararası toplumun baskısının sürmesine ihtiyaç var." dedi.

Dışişleri Bakanı Baerbock, komşu bölgelerde krizin sıçrama tehlikesi bulunduğunda buna kayıtsız kalınamayacağının altını çizdi.

Almanya olarak bölgedeki ülkeleri desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Baerbock, "Sahel bölgesindeki istikrarsızlığın kıyı ülkelere sıçramasını önlemek stratejik çıkarımızdır. Bu nedenle (bölge ülkeleriyle) güvenlik politikamız ile kalkınma politikamızı bu anlamda daha fazla ilişkilendirmeliyiz." diye konuştu.

Dost ülkeleri güvenlik alanında destekleyeceklerini vurgulayan Baerbock, "Örneğin partner ülkelerin askerlerine eğitim ve danışmanlık verdiğimizde bunun demokratik kurumların güçlendirilmesi ve ordu üzerindeki sivil kontrolün sağlanmasıyla birlikte yapılması lazım." ifadelerini kullandı.

Baerbock, Nijer'de ve Mali'deki durum ile iklim konusunda Almanya ile Senegal'ın birlikte hareket ettiğini, bu nedenle ekonomik konularda, iklim değişikliğiyle mücadelede, güvenlik alanında ve diğer pek çok konuda düzenli siyasi istişarelerde bulunma konusunda bir anlaşma imzalandığı bilgisini paylaştı.

Rusya- Ukrayna savaşına da değinen Baerbock, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını tedarik etme konusunda taahhütte bulunmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ukrayna için iyi bir gündür." dedi.

Danimarka, Hollanda ve muhtemelen başka ülkelerin de Ukrayna'ya daha fazla destek verecekleri için bunun Avrupa için de iyi bir gün olduğunu aktaran Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'nın hava savunması için katkılarda bulunduğunu ve buna devam edeceğini, bu açıdan Ukrayna'daki insanları korumak için Kiev'in başka taleplerini de incelediklerini kaydetti.

Senagal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall da Nijer'deki durumun dünyadaki tüm demokratik ülkeleri ilgilendirdiğini belirtti.

Sall, Batı Afrika'da daha önce 3 darbe yaşandığını belirterek, "Eğer dikkatli· olmazsak, tüm anayasal demokratik siyasi· düzenlerimiz etkilenip gidecek. Biz buna karşı durmalıyız." diye konuştu.

ECOWAS'ın diplomatik çabalarının sürdüğünü söyleyen Sall, "Nijer'deki cunta ile bir görüşme başlatmak ve ordunun kışlaya nasıl dönebileceğini ve demokratik yollarla seçilmiş olan Başkan Bazum'un nasıl yeniden iktidara gelebileceğini görüşmek için elimizi uzattık." ifadelerini kullandı.

Sall, bunun mümkün olmadığında ECOWAS'ın şiddet kullanabileceğine dikkati çektiğini işaret ederek, "Cuntanın aklının başına gelmesini ve bu meseleyi çözmek için şiddet kullanma seçeneğinin artık düşünülmesine gerek kalmamasını umuyoruz." şeklinde konuştu.