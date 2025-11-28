Almanya Dışişleri Bakanı'dan Türkiye'ye Destek Mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa Güvenlik Eylem Planı (SAFE) mekanizmasının önemli birer NATO müttefiki olarak Türkiye ve Birleşik Krallık için açık olması gerektiğine, onları da kapsaması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Berlin'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Wadephul, geçen ay Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, "Bence bu, ülkelerimiz arasındaki uyumun ne kadar sıkı olduğunu gösteriyor. İkimiz de sürekli iletişim halindeyiz ve bunun için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok özel bir öneme sahip olduğunun altını çizen Wadephul, Almanya'daki Türk kökenli vatandaşların varlığına dikkat çekti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik adımları hatırlatan Wadephul, Türkiye'nin bu çatışmaların sona ermesine dönük arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini belirtti. Wadephul, "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bir çözüm için çaba göstermesini çok memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in harekete geçmesi gerektiği açıktır. Eğer gerçekten uzun vadeli bir çözüm istiyorsa şimdi müzakere masasına oturma zamanıdır. Bu savaşın bir an önce sona ermesi hepimizin ortak hedefidir" dedi.

Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes çabalarında da belirleyici bir rol üstlendiğini kaydeden Wadephul, "Hamas'ın elindeki rehinelerin bulunması için yapılan aramalara destek vermesi güçlü bir sinyaldi. BM Güvenlik Konseyi'nin kararı ile uluslararası topluma güçlü bir yetki verildi. Burada Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Wadephul, Gazze'de görev yapacak uluslararası istikrar misyonunun somut olarak nasıl şekillendirileceği konusunda görüşmelerin devam ettiğini de belirtti.

"Türkiye, AB üyelik sürecinde Almanya'yı güvenilir ve dostane ortak bulacaktır"

Basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine Wadephul, NATO müttefikleri olarak Almanya ve Türkiye'nin somut ortak çıkarları bulunduğunu söyledi. Wadephul, "Bu nedenle Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmenin bizim çıkarımıza olduğu açıktır. Türkiye, Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsa Almanya'da güvenilir ve dostane bir ortak bulacaktır. Türkiye'nin bu yolda ilerlemek istediğini vurgulamak Türkiye'ye düşer. Ancak bu durumda Avrupa Birliği olarak Türkiye'ye yaklaşıp diyalog kanallarını güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten de AB için ve Türkiye için bunun çok iyi olduğuna inanıyorum. O zaman bu sözleri ciddiye almamız gerekiyor. Avrupa Birliği olarak Türkiye'ye yakınlaşarak her türlü formatı, her türlü görüşme kanalını açarak bu iradeyi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu ciddiye almamız her ikimizin yararına olacaktır. Almanya, bu bağlamda yeni sonuçların edinilmesi için aktif bir rol üstlenmek istemektedir" dedi.

Türkiye-Almanya ve her iki ülke toplumlarının yakınlığına vurgu yapan Wadephul, "Şimdi yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Daha da yakın işbirliği için çok daha fazla potansiyel var" diye konuştu.

"SAFE mekanizmasının Türkiye'yi kapsaması gerekir"

NATO'nun güvenlik ve istikrarı sağlayan ittifak olmaya devam ettiğini kaydeden Wadephul, "Özellikle askeri teçhizatın tedarikini ve organizasyonunu daha verimli hale getirmek, ortaklaşa yapmak ve diğer NATO ortaklarının da erişimini sağlamak üzerine odaklanıyoruz. Önemli NATO ortakları olan Türkiye ve Birleşik Krallık için Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) mekanizmasının açılması gerektiğine inanıyorum ve bu konuda kesin bir görüşe sahibim. Bu konuda yapıcı görüşmeler yürütüyoruz. Türkiye bizim için her zaman çok güvenilir ve istikrarlı bir NATO ortağı olmuştur" dedi.

"Önce ABD ile Ukrayna arasında ikili olarak, ardından önümüzdeki hafta Rusya ile de yürütülecek"

Wadephul, "Cenevre'deki müzakerelerde Avrupa Birliği'ni, Avrupa'yı ve özellikle NATO'yu ilgilendiren tüm konuların tartışılacak konular listesinden öncelikle çıkarılmasının önemli bir ara adım olduğunu düşündük. Bunu, bu konuları tartışmak istemediğimiz için değil, Avrupalılar veya NATO olarak bu tartışmalara katılmamız gerektiğini belirlemek istediğimiz için yaptık. Şu anda müzakereler yürütülüyor. Önce ABD ile Ukrayna arasında ikili olarak ardından önümüzdeki hafta Rusya ile de yürütülecek. Bunu da memnuniyetle karşılıyoruz ve bu bağlamda Türkiye önemli bir arabulucu rolü üstleniyor" dedi. - BERLİN