Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye'ye geliyor DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı. DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock 29 Temmuz 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, başta Ukrayna'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi. Demirören Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Türkiye Politika Haberler

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