Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: İki devletli çözümle barış mümkün

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail ve Filistinlilere barış, güvenlik ve onurlu bir yaşamın ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceğini belirtti. Baerbock, Orta Doğu'daki ihtilafa sürdürülebilir bir çözüm bulmanın çok uzak göründüğünü kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail ve Filistinlilere barış, güvenlik ve onurlu bir yaşamın ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceğini belirtti.

Baerbock, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'i kapsayan gezisine çıkarken yaptığı açıklamada, "İsraillilere ve Filistinlilere barış, güvenlik ve onurlu bir yaşam ancak iki devlette yan yana yaşama vaadine geri dönüşle olabilir." dedi.

Baerbock, Orta Doğu'daki ihtilafa sürdürülebilir bir çözüm bulmanın çok uzak göründüğünü kaydederek "Dünyadaki uçurumlar derinleşti ve kriz diplomasisi bizi her gün diken üstünde tutuyor. Sahadaki inanılmaz ikilemle tüm gücümüzle yüzleşmeye devam etmek bizim sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

İsrail'in, halkını korumak için kendini savunma hakkı ve görevi olduğunu söyleyen Baerbock, "Ancak aynı zamanda masum çocukların, kadınların ve erkeklerin çektiği korkunç acıları hafifletmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. İsrail'in sivilleri korumak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söylemeye gerek yok. Bu, Hamas'ın yüz binlerce sivilin arkasına gizlenmeye devam etmesi ve kasıtlı olarak doğrudan okulların ve hastanelerin altına gömülmesi durumunda da geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock, İsrail'e Gazze'deki sivillerin hayatını korumak için elinden geleni yapma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Moloz yığınına dönmüş sokaklar, kan ve toz içinde anne babalarını, çocuklarını ve komşularını arayan insanlar, binlerce ölü ve yaralı. Elbette İsrail sivilleri korumak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. İnsani ateşkes ihtimali bunun merkezinde yer alıyor. Gazze'deki insanların acılarının bir nebze olsun hafifletilebilmesi için su, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerine acilen ihtiyaçları var."