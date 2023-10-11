Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Filistinlilere yapılan yardımlar düzenli inceleniyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Filistinlilere yapılan yardımların Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonunca düzenli incelendiğini söyledi. Baerbock, Hamas'ın eylemlerinin hiçbir haklı gerekçesi olmadığını belirterek, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ifade etti. Baerbock, İsrail'in güvenliği konusunda kararlı bir şekilde destek verdiklerini ve Filistinlilere yapılan yardımların Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde incelendiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Filistinlilere yapılan yardımların Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonunca düzenli incelendiğini söyledi.

Baerbock, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Hamas'ın eylemlerinin hiçbir haklı gerekçesi olmadığını belirterek, " İsrail'in, vatandaşlarına yönelik bu korkunç teröre karşı uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkı var." ifadesini kullandı.

7 Ekim 2023'ün İsrail için bir dönüm noktası olduğunu belirten Baerbock, "Alman hükümeti olarak kararlı bir şekilde İsrail'in yanındayız. İsrail'in güvenliği Almanya'nın devlet meselesidir. Bu anlayışla İsrail'e her alanda desteğimizi teklif ettim." şeklinde konuştu.

Baerbock, Filistinlilere yönelik yapılan yardımlara da değinerek, "Alman hükümeti ve Avrupa Komisyonu Filistin bölgelerine yapılan yardımları düzenli inceliyor. Bu istisnai durumda her şeyi tekrar inceliyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) ile yakın işbirliği içinde insani yardımları da." dedi.

BM ile Gazze'de kadınlar ve çocuklar için güvenli alanların oluşturulmasının önemli olduğunu belirten Baerbock, çeşitli BM kurumlarının şu anda buna katkıda bulunduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Baerbock, hayati önem taşıyan insani yardımları, ailelere su, yiyecek ve gıda sağlanmasını şimdi durdurmanın yanlış olacağını yineledi. "Ancak mutlak öncelik İsrail'in güvenliğidir. Görüşmelerimin odağında bu var." diyen Baerbock, bu çerçevede Avrupa ve dünyadaki partnerlerle görüştüğünü anlattı.

Baerbock, bir milletvekilinin gelişmelerin bölgeye yayılma tehlikesi olup olmadığına ilişkin sorusuna da "Evet böyle tehlikeler var. Bunu hepimiz görüyoruz." yanıtını verdi. Bu yüzden Alman hükümetinin bölgedeki ülkelerle ve ilgili aktörlerle temasa geçtiğini ifade eden Baerbock, bu çabaların "bölgede yangının yayılmamasını engellemek için" yapıldığını kaydetti.

Öte yandan Federal Meclis'te, İsrail'de Hamas'ın saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, bu sırada seyircilerin bulunduğu bölümde yer aldı. Prosor, milletvekillerince uzun süre alkışlandı.

Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas burada yaptığı konuşmada, Federal Meclis'in, İsrail halkı, Meclisi ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Almanya'da İsrail düşmanlığını ve Yahudi karşıtlığını kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.