Almanya Dışişleri Bakanı Avrupa ve BM'de reform çağrısı yaptı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlarda reform yapılması gerektiğini söyledi. Baerbock, Almanya'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı ve ülkenin siyasi, ekonomik, askeri ve zihinsel olarak güçlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, AB'nin hareket kabiliyetine sahip güçlü bir birlik olması için iç reformların yapılması gerektiğini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliğinde (AB), Birleşmiş Milletlerde (BM) ve diğer uluslararası kurumlarda reform yapılması çağrısında bulundu.

Baerbock, Berlin'de düzenlenen Büyükelçiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta, Almanya'nın kendi güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin fark edildiğini söyledi.

Bunun için Almanya'nın siyasi, ekonomik, askeri, sivil ve zihinsel olarak kendisini daha güçlü ve yeniden konumlandırması gerektiğini kaydeden Baerbock, bu yüzden ülkesinin, Avrupa ve transatlantik ittifaklar ile diğer küresel ortaklıklara yatırım yapmasını istedi.

Annalena Baerbock, Almanya'nın dünya politikasında aktif yer almasını talep ederek, "Sadece kenarda durmayan, oyunu şekillendirmeye hazır olan güvenilir bir takım oyuncusu olmak istiyorsak, her zaman bir şeyleri başlatma cesaretine sahip olmalıyız." ifadesini kullandı.

Ukrayna, Moldova ve Batı Balkanlar'daki ülkelerin, AB üyesi olacağını açıkça dile getirdiklerini anımsatan Baerbock, şöyle devam etti:

"Ancak bu, 30'dan fazla ülkeden oluşacak gelecekteki AB'nin hareket kabiliyetine sahip güçlü bir birlik olması için şimdi, cesurca hareket etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bu, iç reformların yapılmasını gerektiriyor. Bu nedenle bazı ortaklarımızla dış ve güvenlik politikamızda nitelikli çoğunluk ile daha fazla karar alabilmek için bir süreç başlattık. Bu konuda hala fikir birliğine varamadık."

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, bunun yeterli olmayacağına, AB'nin jeopolitik bir aktör olarak güçlendirilmesi için AB kurumlarında da reform yapılması gerektiğine işaret etti.

BM'de de reform talebinde bulunan Baerbock, çok kutuplu bir dünyada bir düzenden söz edildiğinde özellikle küçük ve orta büyüklükteki ülkelerin endişe duyduğunu belirtti.

Baerbock, uluslararası düzeni daha da geliştirmek ve ortakların endişelerini dikkate almak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"BM Güvenlik Konseyi'ni düşünün. BM Güvenlik Konseyi'nde en son 60 yıl önce reform yapıldı. O zamandan bu yana sadece Almanya yeniden birleşmekle kalmadı, Afrika'da, Latin Amerika'da, Asya'da 60'a yakın devlet bağımsızlık yoluna gitti. Bu ülkeler, haklı olarak söz hakkı ve masada uygun bir yer talep ediyor. Aynı durum uluslararası finans ve sağlık kurumları ile Afrika Birliği'nin masada daimi üye olması gerektiği G20 gibi formatlar için de geçerli."

Mevcut zorlukların üstesinden gelmek için "ortak kullanılan araçların da iyileştirilmesi gerektiğini" belirten Baerbock, pek çok ülkenin, aşırı derecede artan borç yükü altında ezildiğinden iklim zararlarına karşı yatırım yapamadığını, bu konuda da çözümlere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.