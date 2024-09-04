Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Orta Doğu turuna çıkacak

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik diplomatik temaslar çerçevesinde 7 Ekim'den bu yana 11'inci kez Orta Doğu turuna çıkacak.

Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik diplomatik çabalar devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 7 Ekim'den bu yana 11'inci kez Orta Doğu turuna çıkacak. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Baerbock'un bu akşam Suudi Arabistan'a gideceğini ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Saud ile görüşeceğini aktardı.

Deschauer, Baerbock'u görüşmelerinin "bölgedeki dramatik duruma" ve "Yemen'deki Husilerin uluslararası deniz taşımacılığına yönelik devam eden saldırılarına" odaklanacağını söyledi.

Baerbock, Suudi Arabistan'ın ardından Ürdün, İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek. Baerbock, İsrail'de İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelecek, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde ise Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüşecek. - BERLİN