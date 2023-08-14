Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Okyanusya turuna devam edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, uçağındaki teknik arıza nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yaptığı acil inişin ardından Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji'yi içeren Okyanusya turuna devam edecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, uçağındaki teknik arıza nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yaptığı acil inişin ardından Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji'yi içeren Okyanusya turuna devam edecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve beraberindeki heyeti taşıyan hükümete ait uçağın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye yaptığı acil inişin ardından yeniden hareket etmeye hazır olduğu açıklandı. Almanya Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, uçaktaki teknik arızanın giderildiğini ve Baerbock'un kesintiye uğrayan Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji'yi içeren Okyanusya turuna devam edeceğini bildirdi.

Baerbock ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın kanatlarındaki teknik bir arızanın ardından güvenlik nedeniyle Abu Dabi'ye acil iniş yapmak zorunda kaldığı bildirilmişti.

Baerbock'un ziyareti daha önce de kesintiye uğramıştı

Baerbock, seyahat ettiği uçağın lastiklerinde meydana gelen sorun nedeniyle geçtiğimiz mayıs ayında Katar'ın başkenti Doha'da mahsur kalmıştı. Öte yandan Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel de 2018'de Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nin açılış törenini kendisini taşıyan hükümet uçağının acil iniş yapmasına neden olan "ciddi bir arıza" nedeniyle kaçırmıştı. - ABU DABİ