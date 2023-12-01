Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Gazze'deki insani aranın devamı için çaba gösterecek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'deki insani aranın devam etmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. Baerbock, İsrail ve Gazze halkının çektiği acıların sona ermesi için siyasi bir çözümün önemine vurgu yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Gazze'deki "insani ara"nın devam etmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

Baerbock Orta Doğu'daki son gelişmelere binaen yaptığı yazılı açıklamada, "Bu dakikalarda, insani aranın devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Hem haftalardır karanlık tünellerde serbest bırakılmayı bekleyen rehineler için hem de acilen daha fazla insani yardıma ihtiyaç duyan Gazze'deki acı çeken insanlar için." ifadelerini kullandı.

Baerbock "İsrail halkının çektiği acılar dayanılmaz. Gazze halkının çektiği acılar dayanılmaz. Bu acı nihayet herkes için sona ermelidir. Terörle mücadele edilmediği takdirde İsrail asla güven içinde yaşayamayacaktır ve aynı zamanda, İsrail için güvenlik ancak Filistinlilerin de geleceğe dair umutları varsa söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrailliler hem de Filistinliler için güvenlik sağlayabilecek iki devletli bir çözüm için siyasi bir ufuk açmanın tek yolu"nun Hamas'ın silah bırakmasını sağlamak olduğunu savunan Baerbock, her iki tarafın da acı çektiğini gören ve bunu sona erdirmek isteyen herkesin Hamas'ın artık İsrail için varoluşsal bir tehdit oluşturmamasını sağlamak için çalışması gerektiğini ileri sürdü.