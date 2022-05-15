Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, &quot;Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak istemeleri, Avrupa'daki güvenlik ve barışçıl düzenimizdeki köklü... - Haberler

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak istemeleri, Avrupa'daki güvenlik ve barışçıl düzenimizdeki köklü...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 'Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak istemeleri, Avrupa'daki güvenlik ve barışçıl düzenimizdeki köklü...

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak istemeleri, Avrupa'daki güvenlik ve barışçıl düzenimizdeki köklü bir değişikliğin temel ifadesidir" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak istemeleri, Avrupa'daki güvenlik ve barışçıl düzenimizdeki köklü bir değişikliğin temel ifadesidir" dedi. - BERLİN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Almanya, İsveç, Politika, Haberler

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