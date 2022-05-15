Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak istemeleri, Avrupa'daki güvenlik ve barışçıl düzenimizdeki köklü bir değişikliğin temel ifadesidir" dedi. - BERLİN

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