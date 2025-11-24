Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı: ABD'nin Barış Planında Avrupa Sorunları Çıkarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD'nin Cenevre'de gerçekleştirilen barış planı görüşmelerinde Avrupa ve NATO'ya ait tüm sorunların çıkarıldığını belirtti. Wadephul, Ukrayna'nın egemenliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD'nin barış planında Avrupa ve NATO'yu ilgilendiren tüm sorunların çıkarıldığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Deutschlandfunk Radyosu'na yaptığı açıklamada Pazar günü İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD, Avrupa ve Ukrayna heyetleri arasında ABD'nin 28 maddelik barış planı temel alınarak gerçekleştirilen görüşmelerin Avrupa açısından "belirleyici bir başarı" olduğunu söyledi. Wadephul, "Avrupa'yı ilgilendiren tüm sorunlar, aynı zamanda NATO'yu ilgilendiren tüm sorunlar bu plandan çıkarıldı. Dün, belirleyici bir başarı elde ettik" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında detay vermeyen Wadephul, "En başından beri söylemiştik. Herhangi bir anlaşmanın Avrupalılar ve Ukraynalılar devre dışı bırakılarak yapılmaması gerektiği açıktı" dedi.

ABD'nin savaşı sona erdirme çabalarını desteklediklerini fakat Ukrayna'nın egemenliğinin korunması gerektiğini ve eğer taviz verilecekse buna ilişkin kararın sadece Ukrayna tarafından verilmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Wadephul, "İlerleme kaydediliyor olmasından gerçekten memnuniyet duyuyoruz. ABD'nin bu sürece aktif olarak dahil olmasından gerçekten memnuniyet duyuyoruz. Müzakereler, birileri tarafından başlatılmak zorunda" açıklamasını yaptı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştılar

Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp peşinden koştular
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.