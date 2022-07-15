Almanya'dan Moldova'ya 40 milyon euro destek kararı - Haberler

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Almanya'dan Moldova'ya 40 milyon euro destek kararı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Almanya'dan Moldova'ya 40 milyon euro destek kararı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukraynalı sığınmacılara ev sahipliği yapan Moldova'ya 40 milyon euro destek verilmesinin planlandığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukraynalı sığınmacılara ev sahipliği yapan Moldova'ya 40 milyon euro destek verilmesinin planlandığını açıkladı.

Almanya, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinde 70 binden fazla Ukraynalı sığınmacıya ev sahipliği yapan Moldova için bütçe desteği kararı açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün yaptığı açıklamada, "Moldova çok kritik bir durumda. Bu ülke, Ukrayna'dan gelen sığınmacılara yardım etmek için mümkün olan her şeyi yaptı" dedi.

Bakan Baerbock konuşmasında, Almanya Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı'nın Moldova'nın yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmesine yardımcı olmak için 40 milyon euro destek sağlayacağını belirterek, alınan destek kararının Almanya Parlamentosu Bütçe Komitesi tarafından onaylanması gerektiğini de sözlerine ekledi. - BERLİN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Moldova Almanya Politika Haberler

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