Almanya'dan İran'a Diplomatik Çözüm Çağrısı

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırılarının ardından İran'a müzakerelere başlaması ve diplomatik bir çözüm bulması çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlemesinin ardından yaptığı açıklamada, İran'a ABD ve İsrail ile derhal müzakerelere başlaması ve soruna diplomatik bir çözüm bulması çağrısı yaptı.

ABD'nin İran'ın üç nükleer tesisine yönelik saldırılarının ardından Avrupa'dan "diyalog" çağrıları gelmeye devam ediyor. Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sonrası Federal Güvenlik Konseyi'nin bu sabah erken saatlerde toplandığını bildirdi. Hükümet Sözcüsü Kornelius açıklamasında, "Başbakanlık ve Güvenlik Kabinesi gün içinde atılacak adımlar konusunda AB ve ABD'deki ortaklarıyla yakın bir koordinasyon içinde olacak" ifadelerini kullandı.

Sözcü Stefan Kornelius, "Başbakan Friedrich Merz, İran'a ABD ve İsrail ile derhal müzakerelere başlaması ve soruna diplomatik bir çözüm bulması çağrısını yineledi" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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