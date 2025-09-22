Almanya'dan Filistin'in Tanınması ve İki Devletli Çözüm Mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Filistin devletinin tanınması kararlarının damga vuracağı Birleşmiş Milletler(BM) Genel Kurulu toplantıları öncesinde yaptığı açıklamada, "Filistin devletinin tanınması süreci şimdi başlamalıdır. İki devletli çözüm İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güven içinde yaşamasını sağlayacak yoldur" diye konuştu.

Filistin'in devlet olarak tanınması kararlarının ardı ardına açıklandığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları öncesinde Almanya'dan da Filistin'in tanınması ve iki devletli çözüm açıklaması geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine hareketinden önce gazetecilere konuştu. Alman Bakan Wadephul, BM Genel Kurul toplantılarının en öncelikli gündem maddesi olması beklenen Orta Doğu'daki gelişmeler ve Filistin'in devlet olarak tanınması kararlarına dikkat çekerek, "Bu günlerde dünya toplumunun gözü özellikle Orta Doğu'ya çevrilmiş durumda. 7 Ekim 2023'ten 2 yıl sonra, çatışmadan bir çıkış yolu hala görünmüyor. Bölgenin şu anda ihtiyacı olan şey, acil bir ateşkes, Gazze'ye çok daha fazla insani yardım, esirlerin derhal ve şartsız olarak serbest bırakılmasıdır" dedi.

"İsrail'in hukuka aykırı işgalleri çözümü baltalamaktadır"

İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarının tamamen yanlış bir yol olduğunu belirten Wadephul, "İşgal altındaki toprakların uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ilhakına yönelik her türlü adım, çatışmayı kalıcı olarak çözme şansını da baltalamaktadır" diye konuştu.

Johann Wadephul, "Şu anda ne kadar uzak görünse de müzakere yoluyla ulaşılan iki devletli çözüm, hem İsraillilere hem de Filistinlilere barış, güvenlik ve onur içinde yaşamalarını sağlayacak yoldur. Almanya için Filistin devletinin tanınması, sürecin sonunda yer almaktadır. Ancak böyle bir süreç şimdi başlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in katılmayacağı BM Genel Kurul toplantılarında Almanya'yı temsil edecek olan Wadephul, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüm amacıyla Fransa ve Suudi Arabistan tarafından düzenlenecek konferansa da katılacak. - BERLİN